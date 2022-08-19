«Киберпартизаны» показали «запрещенные виды» КГБ с дрона 19.08.2022, 8:53

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Белорусские хакеры добыли видео с беспилотников лукашистов.

Группа белорусских хакеров «Киберпартизаны», входящая в движение «Супраціў», опубликовала на Youtube ролик о беспилотниках силовиков.

По словам хакеров, дроны силовиков летали вокруг протестных районов вроде Новой Боровой и площади Перемен, искали в окнах бело-красно-белые флаги, а также снимали акции протеста. Но, согласно техническому эксперту, участников протестов с записей дронов нельзя опознать — скорее можно опознать с видео уличных камер.

Кадры с милицейских дронов уникальны тем, что на них можно увидеть «запрещенные виды» на здание Комитета государственной безопасности и дворик КГБ, отмечают хакеры. Но напоминают, что дроны применяют и противники режима — как группа «Чорны бусел», которая в конце 2021 года при помощи дрона сбросила емкость с зажигательной смесью на учебный центр внутренних войск в Воловщине.

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