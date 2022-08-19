закрыть
19 августа 2022, пятница, 9:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Киберпартизаны» показали «запрещенные виды» КГБ с дрона

  • 19.08.2022, 8:53
  • 2,772
«Киберпартизаны» показали «запрещенные виды» КГБ с дрона

Белорусские хакеры добыли видео с беспилотников лукашистов.

Группа белорусских хакеров «Киберпартизаны», входящая в движение «Супраціў», опубликовала на Youtube ролик о беспилотниках силовиков.

По словам хакеров, дроны силовиков летали вокруг протестных районов вроде Новой Боровой и площади Перемен, искали в окнах бело-красно-белые флаги, а также снимали акции протеста. Но, согласно техническому эксперту, участников протестов с записей дронов нельзя опознать — скорее можно опознать с видео уличных камер.

Кадры с милицейских дронов уникальны тем, что на них можно увидеть «запрещенные виды» на здание Комитета государственной безопасности и дворик КГБ, отмечают хакеры. Но напоминают, что дроны применяют и противники режима — как группа «Чорны бусел», которая в конце 2021 года при помощи дрона сбросила емкость с зажигательной смесью на учебный центр внутренних войск в Воловщине.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бунт против Путина
Бунт против Путина Владимир Фесенко
Мостов на всех не хватит
Мостов на всех не хватит Владимир Халип
Последний брусок из Дженги
Последний брусок из Дженги Артем Черников
Школьники с желтыми бирками
Школьники с желтыми бирками Ирина Халип