Reuters: На аэродроме «Бельбек» возле Севастополя прогремели минимум четыре взрыва 19.08.2022, 9:01

фото: m.rg.ru

Взрывы подтверждает оккупационная «администрация» и жители города.

Взрывы на аэродроме «Саки» заставили россиян всерьез занервничать и усилить оборону Крымского моста. Однако точные удары ВСУ, похоже, были не последним потрясением для оккупантов: 18 августа после 23:00 на аэродроме «Бельбек» недалеко от Севастополя прогремели по меньшей мере четыре взрыва. Об этом сообщает агентство Reuters.

По информации источника, взрывы были слышны к северу от Севастополя. Информацию Reuters подтвердили и крымские телеграмм-каналы со ссылкой на местных жителей. В частности, «Крымский ветер» пишет, что жители Севастополя и соседнего поселка Бахчисарайского района, кроме взрывов, слышали неподалеку от аэродрома стрельбу.

По данным канала, к моменту взрывов на аэродроме «Бельбек» находилось до 40 единиц истребительной авиации РФ. Оккупационная «администрация» Севастополя в лице Михаила Развожаева подтвердила взрывы, но отметила, что российская ПВО «сбила беспилотник». Также он заявил, что «никто не пострадал и никаких повреждений нет».

В то же время, телеграмм-канал «ЧП Севастополь» отмечает, что сразу после взрывов в направлении «Бельбека» направились машины МЧС.

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