закрыть
19 августа 2022, пятница, 9:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Reuters: На аэродроме «Бельбек» возле Севастополя прогремели минимум четыре взрыва

  • 19.08.2022, 9:01
Reuters: На аэродроме «Бельбек» возле Севастополя прогремели минимум четыре взрыва
фото: m.rg.ru

Взрывы подтверждает оккупационная «администрация» и жители города.

Взрывы на аэродроме «Саки» заставили россиян всерьез занервничать и усилить оборону Крымского моста. Однако точные удары ВСУ, похоже, были не последним потрясением для оккупантов: 18 августа после 23:00 на аэродроме «Бельбек» недалеко от Севастополя прогремели по меньшей мере четыре взрыва. Об этом сообщает агентство Reuters.

По информации источника, взрывы были слышны к северу от Севастополя. Информацию Reuters подтвердили и крымские телеграмм-каналы со ссылкой на местных жителей. В частности, «Крымский ветер» пишет, что жители Севастополя и соседнего поселка Бахчисарайского района, кроме взрывов, слышали неподалеку от аэродрома стрельбу.

По данным канала, к моменту взрывов на аэродроме «Бельбек» находилось до 40 единиц истребительной авиации РФ. Оккупационная «администрация» Севастополя в лице Михаила Развожаева подтвердила взрывы, но отметила, что российская ПВО «сбила беспилотник». Также он заявил, что «никто не пострадал и никаких повреждений нет».

В то же время, телеграмм-канал «ЧП Севастополь» отмечает, что сразу после взрывов в направлении «Бельбека» направились машины МЧС.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бунт против Путина
Бунт против Путина Владимир Фесенко
Мостов на всех не хватит
Мостов на всех не хватит Владимир Халип
Последний брусок из Дженги
Последний брусок из Дженги Артем Черников
Школьники с желтыми бирками
Школьники с желтыми бирками Ирина Халип