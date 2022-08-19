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«Гомсельмаш» продает подержанную китайскую технику под своей маркой

  • 19.08.2022, 9:04
«Гомсельмаш» продает подержанную китайскую технику под своей маркой

Таких примеров зафиксировано как минимум два.

«Гомсельмаш» продает китайскую технику под видом своей, это заметил сайт «Флагшток».

На сайте предприятия есть раздел по продаже подержанной сельскохозяйственной техники. Там нашлась и китайская техника с логотипом белорусской компании. Таких примеров как минимум два.

За 44,1 тысячи рублей «Гомсельмаш» предлагает купить 5-летний зерноуборочный комбайн. На самом деле он произведен китайской компанией Zoomlion Heavy Industry Science and Technology.

Также на продажу выставлен рисоуборочный комбайн ZOOMLION 4Lz-2.5 Q 2017 года выпуска — за 26,5 тысячи рублей. На этом комбайне вместо логотипов китайского производителя стоит фирменное наименование техники белорусского машиностроителя Palesse.

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