«Гомсельмаш» продает подержанную китайскую технику под своей маркой 19.08.2022, 9:04

Таких примеров зафиксировано как минимум два.

«Гомсельмаш» продает китайскую технику под видом своей, это заметил сайт «Флагшток».

На сайте предприятия есть раздел по продаже подержанной сельскохозяйственной техники. Там нашлась и китайская техника с логотипом белорусской компании. Таких примеров как минимум два.

За 44,1 тысячи рублей «Гомсельмаш» предлагает купить 5-летний зерноуборочный комбайн. На самом деле он произведен китайской компанией Zoomlion Heavy Industry Science and Technology.

Также на продажу выставлен рисоуборочный комбайн ZOOMLION 4Lz-2.5 Q 2017 года выпуска — за 26,5 тысячи рублей. На этом комбайне вместо логотипов китайского производителя стоит фирменное наименование техники белорусского машиностроителя Palesse.

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