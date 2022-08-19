«Гомсельмаш» продает подержанную китайскую технику под своей маркой
- 19.08.2022, 9:04
Таких примеров зафиксировано как минимум два.
«Гомсельмаш» продает китайскую технику под видом своей, это заметил сайт «Флагшток».
На сайте предприятия есть раздел по продаже подержанной сельскохозяйственной техники. Там нашлась и китайская техника с логотипом белорусской компании. Таких примеров как минимум два.
За 44,1 тысячи рублей «Гомсельмаш» предлагает купить 5-летний зерноуборочный комбайн. На самом деле он произведен китайской компанией Zoomlion Heavy Industry Science and Technology.
Также на продажу выставлен рисоуборочный комбайн ZOOMLION 4Lz-2.5 Q 2017 года выпуска — за 26,5 тысячи рублей. На этом комбайне вместо логотипов китайского производителя стоит фирменное наименование техники белорусского машиностроителя Palesse.