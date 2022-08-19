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Россия может готовить теракт на Запорожской АЭС: новые данные украинской разведки

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  • 19.08.2022, 9:13
  • 3,322
Россия может готовить теракт на Запорожской АЭС: новые данные украинской разведки

На станции появились новые люди.

Российские оккупанты 19 августа могут готовить теракт на Запорожской АЭС.

Для этого они ограничили пребывание украинского персонала на оккупированной станции и вывезли работников «Росатома».

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

«Лицензированному персоналу (выполняющему свои функции на основе выданной Госатоминспекцией лицензии) предписано оставаться дома. На территорию станции будет допускаться небольшая часть оперативного персонала», — сообщили в украинской разведке.

Также 18 августа на вечернем собрании руководства ЗАЭС отсутствовали представители «Росатома», хотя они обычно не покидают территорию станции.

«Учитывая количество оружия, которое сейчас находится на территории атомной станции, а также неоднократные провокативные обстрелы, высока вероятность проведения масштабного теракта на ядерном объекте», — говорится в сообщении.

Напомним, оккупанты объявили неожиданный «выходной» на Запорожской атомной станции, 19 августа на ЗАЭС будет находиться только оперативный персонал.

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