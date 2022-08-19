«Покупатели стали более дотошными и осторожными» 19.08.2022, 9:29

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Репортаж с авторынка в Ждановичах.

Еще десять лет назад молва об этом авторынке разносилась по всей Беларуси. Каждую неделю туда стекалась толпа людей, а машины исчислялись тысячами. Сегодня, как кажется, на третьем этаже ТЦ «Автоград», где базируется МРО ГАИ, за один час происходит больше активности, чем на протяжении всего рабочего дня на самом авторынке. Тем не менее автомобильные Ждановичи продолжают жить, несмотря на метаморфозы внутреннего рынка и глобальные проблемы с машинами. Продавцы по какой-то причине уверены: вот-вот все нормализуется, торговля вернется, пишет onliner.by.

Что здесь произошло?

Еще четыре года назад самый оживленный торг проходил на площадке, расположенной перед торговым центром по правой стороне от улицы Тимирязева. Тогда рынок гудел. Теперь же значительная часть этого пространства отошла под стройку гипермаркета, который с 2020 года глядит в небо хмурым остовом свай, а вся прочая площадь используется как стоянка. Продавцы запчастей перебрались в недра торгового центра, снаружи остались лишь самые стойкие или ностальгически настроенные.

Площадку, где сейчас торгуют подержанными автомобилями, перенесли ближе к центру столицы около трех лет назад. Неподалеку от входа стоит ярчайший символ старых добрых «Ждановичей» — видавший виды Hyundai Pony, который по-прежнему функционирует в качестве мобильного пункта выдачи счет-справок. Но скоро и их отменят.

Рынок сегодня едва ли может порадовать взыскательного покупателя разнообразием. На условиях комиссионной продажи здесь выставлена сотня-другая автомобилей различной степени «усталости». На въезде встречает еще один талисман этого места — ЗАЗ-968МД. Стоимость белого «Запорожца» на три доллара превышает год его выпуска, 1992-й. Вид и состояние раритета вполне соответствуют царящей вокруг атмосфере.

«Все вернется»

Однако пообщавшись с представителями автохаусов, начинаешь заряжаться необоснованным позитивом. Никакого уныния у них нет и в помине. Сергей, представитель одной из комиссионок, смотрит на нынешнее запустение по-философски: «Когда какие-то глобальные перемены происходят в сферах здоровья, политики или финансов — рынок замирает. Но потом все возвращается на круги своя. К примеру, с весны количество предложений на белорусской вторичке с обычного месячного оборота в 25—30 тыс. автомобилей увеличилось сразу тысяч на 10. Цены при этом были заоблачные, потому и не нашли интереса среди покупателей. Сегодня желающих нагреть руки на дефиците заметно поубавилось, но предложения со странными ценами все еще встречаются».

Площадь нынешнего авторынка «Ждановичи» условно разделена пополам: в одной ее части расположены машины «ипэшников» и физических лиц, в другой — ассортимент комиссионок. Ажиотажа, впрочем, не наблюдается ни там, ни тут. «Летом всегда так, — пожимает плечами Сергей. — У людей совсем другое на уме: отдых, речка, дача, лес, шашлыки… Приходите в начале осени — ситуация будет совершенно другая!»

На вкус и цвет

На «Ждановичи» по-прежнему может приехать любой автовладелец и, уплатив 25 рублей за неделю аренды машино-места, начать продавать. На половине «физиков» и индивидуальных предпринимателей живых душ как будто и нет. Основу небогатого ассортимента составляют привычные нам представители корейского, немецкого и японского автопрома.

В бюджетном классе неизменно доминируют Volkswagen Polo, Hyundai Accent, Kia Rio и Renault Logan. В гольф-классе — все те же модели, что и два года назад: Ford Focus III, Mazda3, Toyota Corolla. Среди паркетников берут числом Renault Duster, Nissan Qashqai, Toyota RAV4. Премиум-сегмент представлен скромно: Audi A6, Lexus SG, Volvo XC70. Есть немного «французов» (Laguna, Megane, Picasso), горстка «китайцев», особняком расположены микроавтобусы и даже один полноценный автобус.

Картина повеселее наблюдается на половине комиссионок. Автомобилей, впрочем, здесь тоже немного — выстроенных тесными рядами, их едва ли наберется полторы сотни. Зато если верить местным консультантам, ассортимент представляет собой весь белорусский вторичный рынок в миниатюре. «Посмотрев статистику объявлений белорусских классифайдов, можно увидеть, что в месяц количество поданных объявлений варьируется от 35 до 40 тыс., — говорит Сергей. — То есть в день публикуется до 1,5 тыс. Из них нам интересно максимум 500».

На вопрос о том, откуда берутся эти автомобили, собеседник разводит руками: мол, возможностей, несмотря на нынешнюю сложную ситуацию в мире, предостаточно. К примеру, компании, занимавшиеся импортом аукционных машин из Европы и США, смогли «починить» сломанные логистические цепочки и возобновить поставки, хотя срок ожидания автомобилей увеличился. Кое-кто из физлиц продолжает ввозить иномарки в страну под льготный 140-й указ. А принятый в РФ закон о легализации параллельного импорта открыл еще один канал для новых поступлений на вторичку не только России, но и Беларуси, так как оба этих рынка давно имеют тесную взаимосвязь. Из совокупности этих условий и формируется оборот белорусских торговых площадок, среди которых «Ждановичи» — не исключение.

«Как я говорил, с весны количество предложений в месяц выросло сразу тысяч на 10, — вспоминает Сергей. — Ценник на фоне дефицита на авто был, мягко говоря, сумасшедшим. Но получить желаемые деньги „в моменте“ удалось немногим, даже несмотря на наплыв россиян: „уставший“ немецкий и японский премиум, прошедший четвертые-пятые руки, стоимостью $15 тыс. и выше сейчас мало кому интересен. Хотя случается всякое».

По словам специалиста, представители комиссионок зарабатывают лишь на факте продажи выставленного у них автомобиля, поэтому консультируют собственников насчет оптимальной цены. Но голос разума способны слышать не все: к примеру, владелица Nissan Terrano 2021 года выпуска продает свою машину за $60 тыс. и сбивать цену не собирается несмотря ни на что, из-за чего паркетнику суждено стоять здесь долго.

Популярные «китайцы»

Geely, Chery, Changan и Lifan — это лишь верхушка в длинной цепи брендов made in China, известных нашим автомобилистам. И если лет десять назад слова «китайский» и «автомобиль» старались не употреблять в одном предложении, то сегодня машины родом из Поднебесной пользуются на удивление высоким спросом. Например, по данным БАА, лидером в минувшем июле является Geely с 290 проданными моделями.

Что касается вторички, то на «Ждановичах» «китайцев» называют «зачарованными» — настолько быстро они находят новых владельцев. Основу покупателей составляют приезжие из России, где такие авто продаются на порядок дороже. К примеру, стоимость нового кроссовера Coolray в комплектации Flagship там составляет 2,5 млн российских рублей без скидок (от $32,5 тыс.), а у нас по курсу Нацбанка такая машина стоит от 1,7 млн (от $22 тыс.). Но из-за внутренней политики Geely россиянам в белорусских салонах марки автомобили не продают, поэтому те покупают их на местной вторичке.

Мы, к примеру, застали всего один Geely Atlas, выставленный на продажу. Кроссовер 2018 г. в. с мотором 2.4L, АКПП и пробегом в 84 тыс. км отдают почти за $22 тыс. Сотрудник автохауса при этом уверен, что в ближайшее время эта машина найдет нового владельца, даже несмотря на прожорливый «атмосферник» под капотом.

Ценовой диапазон

А что же взять в качестве первой машины студенту или новичку? Автомобилей начального ценового уровня, мягко говоря, немного. Самым дешевым, помимо того самого «Запорожца», оказался Daihatsu Sirion — аналог Toyota Passo. За литровый хетчбэк 1998 г. в. с пробегом около 80 тыс. км просят эквивалент $2295.

Рядом расположилась его ровесница — Honda Civic с мотором 1.4L. За свою долгую жизнь автомобиль проехал больше 400 тыс. км, но при этом стоит дороже — $2595. Тут же — Alfa Romeo 156 родом из нулевых, с юбилейной отметкой на одометре в 200 тыс. км. За авто хотят выручить $3195. Почти за ту же цену отдают раритетный Peugeot 607. Сергей сообщает, что история у всех этих машин прозрачная и, несмотря на ряд недочетов, для своего возраста они сохранились неплохо.

По словам продавцов, хуже всего дела обстоят с «серединой рынка», потому что владельцы машин выставляют цены «из головы», свято веря, что из-за нехватки новых автомобилей народ купит практически все. Ярким примером этого является ждущий покупателя несвежий Ford Galaxy 2002 г. в. с 1,9-литровым дизелем. Сергей считает, что эта машина была ввезена в Беларусь еще по старой растаможке (т. е. до 2011 года), и обращает внимание на указанный на одометре пробег в 265 тыс. км. Тем не менее автомобиль выставлен за $7300 в эквиваленте.

Почти за те же деньги предлагается купить Porsche Cayenne — авто на год младше «американца», при этом кузов его едва ли выглядит лучше. Кроме того, машина эксплуатировалась с ГБО, а ее пробег превышает 300 тыс. км. На фоне такой истории за плечами даже «уставший» Kia Sorento, расположившийся по соседству, выглядит настоящим атлетом. Пробег, впрочем, у него больше 400 тыс. км, зато цена на $1500 ниже.

«Из премиума возрастом до 10 лет я рекомендую обратить внимание на Audi A6, — дает краткий ликбез мой проводник по рынку. — Машина 2012 г. в. с 2-литровым мотором проехала почти 230 тыс. км, но покупалась на европейском лизинговом аукционе — следовательно, имеет прозрачную историю и отличную сохранность. Стоит $17 тыс. Есть Mercedes-Benz E220 с мотором 2.2L. Авто 2017 года стоит $36,5 тыс. А вот 13-летний BMW X6 за $22 тыс. Недавно приезжали из России смотреть на него. Машина покупателей не впечатлила».

«По верху рынка можно рассмотреть Lexus LX c пробегом 208 тыс. км за $70 тыс. — для своего года выпуска (2016) лучшее состояние найти сложно. Есть Skoda Kodiaq 2020 г. в. за $60 тыс., c 2-литровым мотором и топовым оснащением — машина на любителя, но на рынке их мало», — добавляет Сергей.

Среди эксклюзивов яркими пятнами выделяются пригнанный из Германии спортивный Mini Cooper 2010 г. в. ($10,5 тыс.) и белоснежный электрокар Buick Velite 6, выпущенный в 2015 году для азиатского рынка ($33,5 тыс.).

Также привлекают внимание привезенный из США трехлетний Kia Soul ($22 495) и годовалый Mercedes-Benz W213 с минимальным пробегом ($95 тыс.). По словам Сергея, найти такие автомобили где-то еще на белорусской вторичке практически нереально, поэтому и цена на них не регулируется.

«Из опыта могу сказать, что автопарк в Беларуси в основном вращается по кругу, — резюмирует продавец. — Вопрос лишь в том, когда та или иная машина сменит владельца и за какие деньги. Странно, что плохие предложения, как правило, уходят быстро, а хорошее авто может простоять несколько лет, никем не замеченное».

При этом Сергей отмечает, что финансовые возможности у покупателей теперь ограничены: «Продавцам нужны „живые“ деньги, которые в полном объеме есть далеко не у каждого, кто сюда приходит. Исчезли многие финансовые инструменты, которые выручали ранее: срок выплат по лизингу сократился вдвое, кредиты дают на минимальные суммы при обязательном первоначальном взносе в 30%. Банальное отсутствие денег влияет на окончательный выбор и не дает приобрести желаемое. На этом фоне покупатели стали более дотошными и осторожными. Они уже не делают спонтанных покупок — могут полгода крутиться возле понравившейся машины, чтобы в итоге ничего не купить».

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