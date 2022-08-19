Что происходит на аэродроме «Зябровка» под Гомелем, где недавно прогремели взрывы 6 19.08.2022, 9:46

7,298

Иллюстрационное фото

Местные жители рассказали о военной активности.

На аэродроме в Зябровке наблюдается усиление охраны военного объекта. Об этом и о военной активности в Гомельском районе на условиях анонимности рассказали читатели «Флагштока».

Сейчас жители района фиксируют меры властей по контролю посещения приграничья и лесов. При этом увеличения скопления войск в настоящее время они не замечают.

«Теперь пограничная зона начинается не перед Рогами-Илецкими, а на 10 километров севернее. Сразу после Песочной-Буды».

«Вчера перед Грабовкой четыре "Града" открыто в поле стояли. За Марковичами блокпост, паспорта проверяют. В лесах все в датчиках-фотоловушках — при въезде сразу перехват. Поедешь в лес — сразу словят и развернут».

«По железной дороге время от времени тягают оружие, но в мизерных количествах — на платформах по несколько единиц техники. Станции в основном пустые».

«Каждый день заметен УАЗ «Хантер» военной комендатуры ВС Беларуси. И все. Военных как раньше не видно».

Житель Зябровки на территории военной базы в мае 2022 года

Военная активность теперь концентрируется вокруг российской военной базы в Зябровке. Жители замечают усиления мер охраны российского военного объекта, где сегодня размещаются ракетные войска. Если ранее жители Зябровки могли пройти на территорию старого аэродрома с разрешения военных, то теперь местные власти просят этого не делать.

«На магазинах появились объявления такого содержания: «Уважаемые жители городка Зябровка и прилегающих деревень! Во избежание неприятных ситуаций просим вас воздержаться от посещения площадки аэродрома. Аэродром находится под охраной. Спасибо за понимание!».

«И усилили охрану. Кроме военных блокпостов на въезде на аэродром, подходы к аэродрому стали контролировать милицейские подразделения. Вокруг аэродрома в лесах установили фотоловушки, кого ловят, заставляют показывать телефон. Аэродром охраняет ОМОН в форме, похожей на омоновскую, но это не черный, а зеленый камуфляж. Вооруженные до зубов, ездят на своих тонированных бусах. Сначала войны такой паранойи не было. Когда основные российские войска были выведены, наши стали понемногу усиливать охрану. А теперь вообще мышь не проскочит».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».