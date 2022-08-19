Имущество Игоря и Дарьи Лосиков выставили на продажу 7 19.08.2022, 9:54

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Семья политзаключенного заявила, что хочет его выкупить.

Судебные приставы решили продать арестованное в квартире политзаключенного журналиста Игоря Лосика имущество, несмотря на заявление о том, что он хочет выкупить его обратно. Об этом рассказала в Instagram его жена Дарья Лосик.

По ее словам, после того как на имущество супругов был наложен арест, Игорь Лосик отправил в УПИ Бреста заявление со списком бытовой техники и мебели, которые он хотел бы выкупить.

— Но! Сегодня мне позвонила судебный исполнитель, которая работает по нашему имуществу, и сообщила, что все арестованное имущество должно быть выставлено на реализацию. Соответственно, УПИ г. Бреста даже не удосужилось выслать Игорю ответ на его заявление, либо УПИ г. Бреста просто не проверяет свою почту, — написала Дарья, добавив, что «кота не конфискуют».

Судебные приставы приехали в квартиру супругов в середине июля и наложили арест на имущество в помещении, включая чайник и подаренное Дарье в школе пианино.

Сумма нанесенного Игорем и другими фигурантами его уголовного дела «ущерба государству», по версии суда, составляет 2,5 миллиона рублей и около 130 тысяч рублей судебных издержек. Все эти деньги государственные органы собираются взыскать с родных осужденных.

Тем не менее приставы заверили Дарью, что арестованное имущество можно будет выкупить обратно, если получить на это разрешение в отделе принудительного исполнения.

Напомним, барановичский блогер находится в ИК-1 Новополоцка. Игорь Лосик был задержан у себя дома в Барановичах 25 июня 2020 года, все это время он находился в различных СИЗО — в Минске, Жодино и Гомеле. Приговор в виде 15 лет лишения свободы в колонии усиленного режима был вынесен Игорю 14 декабря 2021 года.

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