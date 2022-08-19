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За сутки ВСУ уничтожили больше всего оккупантов с начала полномасштабной войны

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  • 19.08.2022, 9:57
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За сутки ВСУ уничтожили больше всего оккупантов с начала полномасштабной войны

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали 400 оккупантов. Также было уничтожено 69 единиц автомобильной техники врага.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.08 ориентировочно составили:

личного состава - около 44700 (+400) человек ликвидировано,

танков - 1899 (+10) ед,

боевых бронированных машин - 4195 (+16) ед,

артиллерийских систем - 1016 (+6) ед,

РСЗО - 266 (+1) ед,

средства ПВО - 141 (+5) ед,

самолетов - 234 (+0) ед,

вертолетов - 197 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 795 (+2),

крылатые ракеты - 190 (+0),

корабли / катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3130 (+69) ед,

специальная техника - 94 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

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