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Подрыв Крыма: оккупантам послали важный сигнал

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  • 19.08.2022, 10:29
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Подрыв Крыма: оккупантам послали важный сигнал
фото: тасс

Эксперты оценили последствиях последних взрывов на полуострове.

Случаи взрывов на военных объектах в Крыму, прозванные «хлопками», стали регулярными. Инцидент с якобы атакой беспилотного аппарата на штаб Черноморского флота в Севастополе произошел 31 июля, в воскресенье. Взрывы на аэродроме в Новофедоровке случились 9 августа, во вторник. 16 августа, ровно через неделю, произошли взрывы на военных складах в Майском и на аэродроме в Гвардейском.

«Крым.Реалии» вместе с экспертами разбирались в причинах и последствиях тенденциозных подрывов на территории Крымского полуострова.

От халатности – к теракту и повышению радиационного фона в Крыму

На складах в России хранятся устаревшие боеприпасы и вооружение, даже заряды и автомобили легендарных «Катюш». Руководство по эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения с соответствующими правилами техники безопасности утверждено заместителем министра обороны – начальником вооружения вооруженных сил России. В структуре министерства есть служба по надзору за оборотом оружия.

Министерство обороны России заявило о диверсиях, а российские власти в Крыму – о «терактах». До этого причиной чрезвычайных ситуаций называли «детонацию боеприпасов» и «халатность».

Украинские власти и военные не брали на себя ответственность за взрывы в аннексированном Россией Крыму.

Крымский блогер с ником Mrs Sofa опубликовал видео из Новофедоровки, где он проводит измерение уровня радиации и фиксирует его на отметке 139 микрорентген в час. Автор ролика утверждает, фон поднялся после чрезвычайной ситуации на военном аэродроме.

О возможности размещения на полуострове ядерного оружия и наличии там атомных и ядерных объектов вновь заговорили сразу после незаконной аннексии Крыма.

Последствия ЧП – ключ к объективным причинам и деоккупации Крыма

Бывший представитель президента Украины в АР Крым и специальный эксперт ОБСЕ Борис Бабин, комментируя ситуацию по просьбе «Крым.Реалии», обратил внимание на необходимость тщательного изучения последствий происшествий в контексте смены риторики оккупационных и федеральных российских властей о причинах взрывов.

«У меня нет оснований опровергать позицию властей Украины, которые говорят о «головотяпстве» или халатности оккупантов. Есть и заявления оккупантов о причине первых взрывов в Новофедоровке – халатности. Теперь они говорят о якобы диверсии. В таком случае нас должны интересовать именно последствия. Среди таких последствий – уничтожение техники, так как это – аэродром. Взрыв на аэродроме выводит из строя технику», – заявил Борис Бабин.

Борис Бабин

Он считает последствия взрывов важными с точки зрения деоккупации Крыма, поскольку следствием утраты авиационных единиц может стать снижение агрессором интенсивности обстрелов территории Украины.

«Тут тенденция очень специфическая, и оккупантам, думаю, действительно, есть о чем беспокоиться. Скорее всего, они не способны защитить свои базы от дальнейших фактов «халатности», – подчеркнул эксперт.

На тенденциозность заявлений российских представителей и Кремля о том, что оккупированный Крымский полуостров – особая и неприкосновенная территория для ударов вооруженных сил Украины или для каких-либо действий другого характера, указал в беседе с корреспондентом «Крым.Реалии» президент Центра глобалистики «Стратегия XXI» Михаил Гончар.

«Как видим, жизнь показала, что это не так. Крым – территория Украины. Поэтому послан сигнал – должен быть возвращен статус территорий 1991 года, когда после коллапса Советского Союза была провозглашена независимость Украины, а также возникли новые независимые государства и были признаны административные границы бывшего СССР как государственные границы. Мы освобождаем оккупированные Россией, начиная с 2014 года, территории. Намек был сделан в гибридной манере с рекомендациями «не увлекаться курением в неустановленных местах, там, где это запрещено». Хотя детонации, допустим, авиационной бомбы типа ФАБ-500 – фугасная авиационная бомба, весом 500 кг, из них – 300 кг тротила, – или другой не может быть от окурка, как об этом рассказывают Аксенов и другие. Без детонатора подорвать такую бомбу невозможно. Это специфика тротиловой взрывчатки, а детонаторы хранятся всегда отдельно на защищенном складе. «Гоблинам», очевидно, «пришла методичка», которую кто-то в спешке писал на колене или диктовал на ходу в Кремле», – рассказал эксперт.

Михаил Гончар

Михаил Гончар особо подчеркнул, что причины и последствия взрывов в Крыму – абсолютно четкий месседж и России, и международному сообществу, что цель Украины неизменна – освобождение всех оккупированных территорий и возврат к статус-кво-анте (латинское выражение, означающее «ситуацию, которая существовала до войны» – КР) – по состоянию на 20 февраля 2014 года, а не по состоянию на 24 февраля 2022 года.

«Я думаю, что это начало, далее будет продолжение. И мы, как и враг, еще не раз удивимся... Но, как говорят, нам – свое делать», – заявил он.

Халатный «подрыв Крыма» имеет ядерный привкус?!

«Что касается последствий с учетом возможного наличия на полуострове тактического ядерного вооружения, то информация об этом не раз появлялась после 2014 года на фоне ремонтно-восстановительных работ на объекте Феодосия-13 в урочище Кызылташ… Вместе с тем окончательного подтверждения не было ни с нашей стороны, ни со стороны разведывательного сообщества США или других стран-членов НАТО. Надо четко понимать: специфика хранения специзделий – ядерных боезарядов – предполагает, что их хранят в очень надежных и защищенных местах. Это не так, как ФАБы, которые могут храниться на открытой местности в обваловках на относительно небольшом расстоянии от зоны расположения эскадрильи», – рассказал Михаил Гончар.

Борис Бабин указал на продолжающуюся нуклеаризацию полуострова Россией.

«Как заявляют источники, оккупанты очень нервничают в Новофедоровке в связи с этими взрывами, они там все проверяют с помощью счетчиков Гейгера на предмет радиационного заражения. Если есть именно такого рода халатность, особенно на тех базах, где не исключается хранение отдельных ядерных боезарядов, то тут мы, действительно, можем констатировать: оккупанты несут ответственность за радиоактивное загрязнение окружающей среды в результате подрыва боекомплектов. Ведь в случае попадания ядерного боезаряда в зону пожара или другого стихийного бедствия, ядерного взрыва, скорее всего, не произойдет, но снаряд разрушится, и последует заражение местности», – добавил он.

Борис Бабин подчеркнул, что проверенных данных на этот счет нет, и никто не имеет желания разгонять панику. Единственный путь, как заявил эксперт, обезопасить от ядерной угрозы и Крым, и юг Украины – деоккупация этих территорий.

«И поэтому, не нагнетая ситуацию, нужно следить за радиационным фоном на полуострове. Это можно делать и дистанционно. Уверен – это делается», – заключил Борис Бабин.

«В случае с Крымом Украина действует на своей территории, а значит – всегда аккуратно. То, что произошло, те три подрыва объектов российской военной инфраструктуры России, следует расценивать как наши действия в ответ на ядерный шантаж с ее стороны. Ведь использование Кремлем методов ядерного шантажа и терроризма мы видим на примере Запорожской АЭС, где в присущей «показательной форме» Украина и Европа являются объектами такого шантажа», – добавил Михаил Гончар.

Методы Сталина в расследовании ЧП

В Крыму после серии взрывов заговорили о методах Сталина и усилении репрессий в отношении несогласных с аннексией Крымского полуострова Россией и полномасштабной российской военной агрессией против Украины.

По мнению Михаила Гончара, тему «шпионов, террористов и диверсантов» российские спецслужбы стали искусственно развивать в Крыму сразу после оккупации полуострова Россией.

«Достаточно вспомнить, что первые аресты начались в 2014 году, это и дело Валентина Выговского, потом – дела тех же Олега Сенцова и Александра Кольченко, дело Штыбликова, Бессарабова, Дудки... Теперь оккупанты снова будут «фабриковать» дела. Они же отдают себе отчет, вследствие чего произошли «хлопки». Поэтому в пику обещаниям Аксенова, что с приходом России Крым стал полностью безопасным, возникают вопросы. Теперь в Крыму не безопасно! И для местных, и для «понаехавших». Поэтому коллаборанты выбирают путь действий в присущей им манере времен Сталина и, прежде всего, по отношению к крымским татарам и украинцам», – заявил Михаил Гончар.

Издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщило, что к взрывам возле Джанкоя в оккупированном Крыму «причастно элитное украинское военное подразделение». Чиновник говорил на условиях анонимности.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев, живущих на оккупированных территориях, не приближаться к военным объектам российской армии, расположенным там, учитывая сообщения о взрывах.

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