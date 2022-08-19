«В Минске все оказалось гораздо дороже, чем в Испании» 19.08.2022, 10:27

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Белорусы о том, сколько потратили на школьные покупки.

Покупки перед учебным годом — занятие, во-первых, хлопотное, а во-вторых, затратное. «Онлайнер» узнал, что и почем продается в магазинах в этом году и сколько родители уже потратили на детей-школьников.

«Надо было больше вещей везти из Испании»

Этим летом Анна собирает в школу будущего первоклассника. Детсадовский стиль, когда можно было носить что угодно и в любых сочетаниях, уже позади. В школе строгий дресс-код: однотонный светлый верх, темный низ и красный галстук. Напомним, в Министерстве образования ввели «отличительные элементы» для деловой одежды — у каждой школы они свои.

— Вообще, закупаться к школе мы начали еще в Испании — летали на Майорку в июне. Классической школьной формы там не нашли, зато все остальное продавалось по очень приятным ценам: джинсы — €6, рубашки — €10, майки-поло — €5. Купили сразу много всего и в разных размерах — на вырост. Был еще кэжуал-костюм за €30, но ребенок отказался его мерить — а зря. В Минске все оказалось гораздо дороже.

Классический школьный костюм со скидкой в «Буслике» Анна купила уже за 176 рублей (для сравнения: почти €70). Вариантов дешевле из качественной ткани минчанка не видела.

— Для разнообразия мы купили второй костюм (но уже брюки плюс жилетка), он обошелся в 135 рублей. И еще парочку жилеток нашла — в «Детском мире» за 20 рублей и в Bell Bimbo в «Короне» за 65. Со спортивной формой не заморачивались, обычные майки-штаны у нас есть.

С обувью разброс цен огромный: в некоторых магазинах детские ботинки стоят почти как взрослые. Анна купила одну такую пару в Vito Kids за 170 рублей.

— Дороговато, конечно, но ботинки сыну отлично подошли, они удобные, на липучках, поэтому решили взять. Потом заехали в «Марко» и купили еще одну пару обуви за 70 рублей — более нарядные кеды на 1 сентября. Цены на обувь там, пожалуй, самые адекватные, хотя много моделей «прощай, молодость», стильные нужно поискать, — смеется мама.

Всего на одежду и обувь Анна потратила около 820 рублей. Еще 120 она оставила в книжном дискаунтере, где покупала канцтовары. Получается, что подготовка к школе вылилась почти в тысячу рублей.

— С канцтоварами у нас все было просто. Мы пришли в магазин и ровненько прошлись по списку с сайта школы (только пенал купили в Испании — фирменный). Когда я увидела на кассе, что школьные принадлежности стоили 120 рублей, удивилась, если честно. Не ожидала, что канцелярия может столько стоить.

Еще больше Анну поразили цены на детскую мебель. В Kingstyle кресла, которые ей понравились, стоят от 500 рублей. Пока на такую покупку семья не созрела — решили взять паузу и посмотреть другие варианты.

«Спорили с женой, нужен ли ребенку костюм за 200 рублей»

Олег с супругой также готовятся отправить в школу сына-первоклассника. И тут разгорелся спор: нужен ребенку строгий костюм или достаточно рубашки и брюк?

— У нас в гимназии отличительная форма — жилетка с эмблемой. Я думаю, что сверху носить еще и пиджак — это слишком, ребенку в классе будет жарко. В итоге наденет он этот костюм только 1 сентября — за 200 рублей, мне кажется, это так себе покупка. Жена с идеей купить костюм расставаться не хотела, ребенок перемерил, наверное, штук пять разных. Но нужного размера так и не нашли — сошлись на том, что пиджак не нужен.

В итоге на одежду и обувь семья потратила чуть больше 400 рублей. Вот что купили на эти деньги:

Брюки и темные джинсы — 94 рубля.

Спортивные штаны — 40 рублей.

Белая рубашка с галстуком — 60 рублей.

Рубашка с коротким рукавом — 17 рублей.

Две кофты поло и водолазка — 104 рубля.

Ботинки — 81 рубль.

Кроссовки — 50 рублей.

Все куплено в обычных сетевых магазинах, куда родители заезжали после работы: «Детский мир», «Буслик», Reserved, «Мегатоп». Целью было собрать гардероб «на первое время», все остальное планируется докупать по ходу дела.

— По ценам — не могу сказать, что они меня удивили, думал, что потратим больше. Хотя не уверен, что детская рубашка должна стоить 60 рублей, а брюки — 70. Видел вещи и в два раза дешевле, но жене не понравилось качество, — говорит Олег. — Детские умные часы, которые я заказал из Китая, например, стоили дешевле рубашки — всего $13.

Школьными принадлежностями семья закупилась в два подхода, потому что не все из списка было в наличии. На канцелярию потратили около 100 рублей.

— Сначала мы складывали в корзину все, что нужно, особо не глядя на ценники. Потом случайно увидели, что одна пачка картона стоит 1,5 рубля, а другая рядом — 7. И ценники все были перемешаны. В итоге подошли к специальной стойке и перепроверили цены — советую сделать так всем, чтобы потом не удивляться чеку на кассе.

Рюкзак в первом классе детям не нужен, но семье его подарили, как и пенал. Ребенок уже сложил все принадлежности в портфель и пока уверенно заявляет, что пойдет в школу с удовольствием.

«Сейчас нет дефицита, всегда можно докупить нужное»

У Ольги сын идет в девятый класс, дочка — в первый. И хоть на календаре середина августа, о полной готовности детей к школе речи пока нет.

— Сына в школу я еще не собирала. А что его собирать? Рубашки есть, рюкзак с прошлого года остался. Брюки надо будет докупить темные — рублей 70 они будут стоить. И туфли еще 100. Хотя он сам туфли не хочет, говорит, что нужны фирменные кроссовки рублей за 150. Тратить деньги на такое я смысла не вижу, пусть покупает на свои. Он этим летом работал в школьном лагере, так что может себе позволить, — улыбается мама.

Что касается дочери-первоклассницы, то для нее минчанка все же купила набор вещей. Основным комплектом будет хлопковая рубашка + сарафан, для особых случаев пригодится деловое платье. Отличительным элементом в школе, куда ходят дети Ольги, будут «значки». Как они выглядят и сколько стоят, мама пока не узнавала.

Минимальный набор одежды для девочки получился таким:

Два сарафана и платье со скидкой 30% — 90 рублей.

Три хлопковые блузки, тоже со скидкой — 90 рублей.

Пять пар колготок и гольфы — 42 рубля.

Туфли — 48 рублей.

— Часть вещей я купила в торговом центре «Кирмаш» — на мой взгляд, со скидкой получилось совсем недорого. Блузки нашла в магазине возле дома, колготки — в Conte. Осталось докупить кеды — думаю, найду рублей за 30. А спортивный костюм у нас есть.

Всего на сборы первоклассницы Ольга потратила чуть больше 300 рублей, включая школьные принадлежности. За ними мама ходила в самый обычный дискаунтер — Fix Price.

— Потратила пока только 25 рублей, потому что очень многое у нас есть: тетради, картон, бумага, фломастеры. В магазинчике возле дома купила пенал за 12 рублей. Думаю, еще рублей 10 понадобится на обложки/ручки, и все.

Уже имея определенный опыт, Ольга советует не торопиться покупать все строго по списку. В требованиях для первоклассников часто бывают веера букв, цифры, кассы, счетные наборы. Далеко не всегда они нужны.

— Я бы советовала дождаться родительского собрания и переспросить, что точно из канцелярии будет использоваться. По комплекту для физкультуры — тоже лучше уточнить в школе, что именно нужно: иногда кеды нельзя, а можно только кроссовки, или наоборот. Сейчас дефицита нет: все можно докупить уже после 1 сентября, поэтому я советую не торопиться.

«Одежду почти не покупаем, а вот на мебель планируем потратиться»

У Ларисы сын идет в третий класс, и этим все сказано. Если в предыдущие годы, собирая ребенка в школу, она могла оставить в магазине всю зарплату, то в этот раз, скорее всего, отделается малой кровью.

— Рубашки и брюки остались с прошлого года — я покупала их на вырост и снизу подшивала, поэтому можно продолжать носить. Спортивный костюм тоже не буду покупать: штаны есть, а кофту отдали знакомые. Отличительным элементом в школе у нас объявили синюю жилетку — и такая у нас есть. Планирую докупить еще одну легкую на смену и взяла «обманку» (рубашка с жилеткой, два в одном) — стоила 45 рублей.

Серьезно потратиться, по сути, пришлось только на обувь: у ребенка узкая нога, есть сложности с выбором моделей. Обычно подходит марка «Котофей», приходится переплачивать за нее. За туфли Лариса отдала 160 рублей, кроссовки стоили 110. Кстати, кроссовки ребенок купил за личные деньги, накопленные со «стипендии» от дедушки.

Рюкзак в этом году останется тот, что был куплен еще в первом классе. Докупить пришлось только сумку для спортивной формы — она стоила 37 рублей. Канцелярию мама планирует в ближайшие недели перебрать: по ощущениям, у сына есть все «чуть ли не до одиннадцатого класса».

— Из дорогого в этом году мы решили купить растущую мебель. Хороший стул стоит 1000 рублей — это будет подарок Данику на день рождения в сентябре, он сам его попросил. А вот со столом пока не определились — возможно, придется отложить покупку на следующий год.

Итого на сборы к школе семья потратит около 1350 рублей (с учетом покупки мебели на день рождения). Лариса очень довольна: впервые она готовит ребенка к 1 сентября без стресса и больших затрат.

— Вообще, мне кажется, купить все нужное для школы — это полдела. Важнее следить, чтобы ребенок потом этим пользовался. У сына, например, было море карандашей, два пенала, три точилки, но он все бросал в портфель и потом не находил, а обнаружила я это только зимой, — смеется мама. — Или вот рубашек у сына в прошлом году было штук 7—8, а носил в итоге две — самые любимые. Иногда вообще весь день в спортивной форме ходил, если физкультура была первым уроком, я тоже узнала об этом не сразу.

«В этом году цены на канцелярию выросли в полтора-два раза»

У блогера Анны Сармонт четверо детей. Младшая дочка пока еще садовского возраста, а трое мальчишек идут в школу — в первый, второй и третий классы. Со сборами в школу отчасти выручает то, что старшие — погодки. Гольфы, рубашки и другой «верх» переходят от старшего сына к среднему, от среднего — к младшему. С брюками и обувью так не получается: за год все изнашивается в хлам.

— Вообще, обычно я стараюсь находить одежду детям на скидках в Waikiki или Gloria Jeans, но в этом году не все получилось выгодно купить. Брюки взяла за 60 рублей — для меня это дорого, если честно, но остальные просто не подходили по размеру. Еще взяла три жилетки — это единый элемент школьной формы. К ним в сентябре будем централизованно всем классом заказывать эмблемы. Спортивная форма у нас осталась с прошлого года, а кроссовки планирую поискать в октябре где-нибудь на распродажах. Надеялась, что прошлогодние доживут, но нет, надо менять.

Вот на что Анна уже потратилась:

Трое брюк — 180 рублей.

Три жилетки — 78 рублей.

Три пары обуви — 240 рублей.

Канцелярия — 300 рублей.

Цены на школьную мелочовку, говорит минчанка, этим летом неприятно удивили: уже потрачено 300 рублей, а по списку куплено еще не все.

— В прошлом году на 200 рублей я закрывала всю канцелярию, это был потолок. Сейчас цены выросли в полтора-два раза. Вдумайтесь: пачка обложек для тетрадей сейчас стоит 6 рублей — то есть по рублю за обложку! Это рублей 30 надо только на обложки потратить. Поэтому опять же приходится выискивать все на скидках. Я обычно хожу в разные магазины, все фотографирую, а потом выбираю, где подешевле. А еще перебрала то, что из канцелярии у нас уже было, и сделала пару комплектов из старых карандашей и красок.

Всего на подготовку детей к школе семья потратила около 800 рублей, но некоторые траты еще предстоят. Часть денег родителям компенсирует государство за счет единовременной материальной помощи. Напомним, всем многодетным семьям независимо от дохода выплачивают к школе по 30% БПМ, действующего на 1 августа. На каждого ребенка-школьника в этом году получается по 98,55 рубля.

— Пишешь заявление в школе, и деньги перечисляют на расчетный счет в «Беларусбанке». На второклассника и третьеклассника пособие должны выдать до 1 сентября, а на первоклассника — уже после того, как будет оформлен приказ о зачислении в школу. Грубо говоря, сначала вещи ты покупаешь «на свои», а потом уже тебе компенсируют затраты.

Как опытная мама, в этом году Анна также отложила 500 рублей на первые недели сентября, когда родительские комитеты начнут собирать деньги на «нужды детей» и «подарки учителям». С одним ребенком кажется, что это мелочи, а когда детей четверо (детского сада такие сборы тоже касаются), сумма получается приличная.

«В Эстонии на скидках можно одеть ребенка за копейки»

И для сравнения посмотрим на школьные траты белорусской семьи, которая переехала в Эстонию. Марина в этом году собирает дочку во второй класс. Говорит, что сейчас в Европе много одежды и обуви продается на скидках, можно найти очень выгодные варианты.

— В нашей школе есть определенный дресс-код: это фирменная жилетка (стоит €30) и галстук с логотипом (€8) — все осталось с прошлого года в отличном состоянии. Можно носить также байки, свитшоты, темные джинсы — главное, чтобы все это было однотонным, без ярких рисунков. Но поскольку у нас девочка, конечно, хочется покупать красивые платья, блузки. Летом мы даже привезли кое-что из Беларуси, потому что ребенку хотелось чего-то особенного, свой «индивидуальный стиль». Но скажу честно: цены меня не порадовали. Одежду в Эстонии выгоднее покупать на скидках.

Вот одежда, которую Марина подготовила дочке к школе:

Сарафан (шили на заказ в Минске) — 40 рублей.

Два платья и сарафан HM — €14.

Блузка «Свитанок» — 35 рублей.

Костюм (юбка и блузка) — 50 рублей.

Водолазки — €7 за две шт.

Темные джинсы — €20 за две пары.

Классические черные брюки — €7.

Колготки, белые майки — €2—3 за шт.

Черная байка — €6.

Черный пиджак — €7.

Спортивный костюм Nike — со скидкой €20.

Белоруска подчеркивает: все это покупалось не в один день и не строго «по списку». В течение года Марина, если видит хорошую цену, старается не упускать момент, в том числе покупает вещи на вырост.

— Обувь в этом году я еще не смотрела, надо перемерить старую. Рюкзаки у нас стоят от €20 до €80, можно купить хороший за €40. По пеналам разброс очень большой: мы купили за €13, но продаются и по €2. Канцелярия сейчас вся продается на скидках, и мы покупаем ее довольно много. Бумага, картон, карандаши — это расходный материал. Общую сумму мне сказать сложно, потому что шопинг у меня скорее хаотичный, многое осталось с прошлого года.

Для примера: цены на канцелярию:

Набор акварельных красок — €1,5.

Набор кисточек — €1,5.

Фломастеры и карандаши (двусторонние) — €2,5.

Точилка — 50 центов.

Альбом для рисования — 80 центов.

По словам Марины, в Эстонии она не наблюдает ажиотажа с покупками для школы. Очередей за канцелярией в магазинах не видно, про кредиты на «подготовку в школу» она тоже не слышала (а вот в Беларуси такие предложения встречала). Тут нужно отметить, что часть затрат на подготовку к школе компенсирует государство. В Таллинне, например, всем первоклассникам выплачивается пособие в размере €320, со второго класса на каждого школьника перед началом учебного года платят по €50 (и так до 19 лет).

— Еще в Эстонии очень развита сеть секонд-хендов, и многие этим пользуются, не считают чем-то зазорным. Часто эстонцы передают друг другу одежду бесплатно — те же школьные рубашки и штаны. Вообще, здесь родители особо не заморачиваются, как выглядит ребенок, какая у него одежда. Есть дети, которые целый год ходят в худи — и это нормально. И у меня за две недели до 1 сентября нет совершенно никакого беспокойства по поводу школы, в чем пойдет ребенок, сколько нужно будет потратить… Все покупается в спокойном режиме.

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