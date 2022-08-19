Белорусам теперь придется платить за возврат товаров от Wildberries 5 19.08.2022, 10:47

Сумма может быть даже больше стоимости покупки.

Интернет-магазин Wildberries в Беларуси ввел для клиентов платную услугу возврата товаров на склад, пишет сайт blizko.by.

Теперь при оформлении заказа пользователям сообщают, что при отказе от товара им придется оплатить его возврат на склад. Платить придется 3 рубля за каждый возвращенный товар.

Даже если товар, который вы заказали на Wildberries, а потом решили отказаться, стоит меньше трех рублей, за возврат все равно придется заплатить указанную сумму. Причем плату будут брать за каждую возвращенную единицу.

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