Взрывы на крупнейшем аэродроме РФ в Крыму: что находилось в «Бельбеке» 19.08.2022, 10:53

Под удар попал 38-й истребительный авиационный полк армии России.

В оккупированном Крыму 18 августа снова раздались взрывы. Теперь «хлопок» достался крупнейшему вражескому аэродрому на полуострове «Бельбек». Он размещается в оккупированном Севастополе.

О взрывах на аэродроме «Бельбек» местные начали сообщать в 22.00. Почему это очень мощная военная авиабаза и где именно она расположена – читайте в материале 24 канала.

Где именно расположен аэродром «Бельбек»

Это действительно очень большой и мощный военный аэродром, расположенный на берегу моря. Территория до оккупации Россией была подчинена Нахимовскому району Севастополя. Это на северной стороне города рядом с микрорайоном Любимовка. Также сбоку есть село Фруктовое, которое до 1945 года называлось Бельбек. Крымские татары пока именно так и называют этот населенный пункт.

Какая авиация России базируется на «Бельбеке»

Там дислоцируется 38-й истребительный авиационный полк армии России. Он вооружен:

двенадцатью Су-27;

двенадцатью модернизированными Су-27СМ;

тремя учебно-боевыми Су-27УБ;

пятью двухместными истребителями Су-30М2.

Также важным моментом является то, что после реконструкции в 2020 году этот аэродром может принимать и стратегические бомбардировщики. Прежде всего, речь идет о Ту-22М3, Ту-160 и Ту-95МС, которые находятся на вооружении России.

По данным ВСУ, самолеты именно этих моделей серии «Ту» систематически выпускают ракеты по Украине с территории Черного моря. Эксперты указывают, что такие воздушные суда вооружены крылатыми ракетами, способными преодолевать расстояния до 5,5 тысячи километров.

«Бельбек» стал военным аэродромом после оккупации

СМИ кремля говорили, что аэродром должен «защищать» их от угроз со стороны Запада и Ближнего Востока. Там есть одна основная взлетная полоса длиной 3 007 метров.

С гражданского аэродрома он был превращен в военную авиабазу в 2014 году. В то же время после реконструкции там снова был сделан и гражданский аэропорт. То есть россияне снова попытались прикрыть военный объект щитом из мирного населения.

Не первое историческое событие на «Бельбеке»

Эту авиабазу российские военные захватили в марте 2014 года. Украинские военные с утра направлялись на свои рабочие места и временно вернули контроль над большинством объектов на аэродроме.

Как сообщал ТСН, они сделали это без оружия. Воины продолжали идти с флагом и петь гимн, хотя уже звучали упреждающие выстрелы автоматов. Затем служащим сказали подчиниться крымской «администрации» оккупантов. Однако воины не согласились и остались верны присяге, которую давали народу Украины.

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