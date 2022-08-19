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Яблочный Спас: традиции, обычаи, приметы о погоде

  • 19.08.2022, 10:57
Яблочный Спас: традиции, обычаи, приметы о погоде

Сегодня православные отмечают большой праздник.

Православная церковь 19 августа празднует большой христианский праздник — Преображение Господне. Этот праздник принадлежит к 12 наиглавнейшим для православных, пишет «Комсомолка».

Традиции и обычаи

В народе же 19 августа – это второй, или Яблочный Спас. В церковь несут освещать не только яблоки, но и другие дары земли – сливы, груши. Считается, что с 19 августа яблоки есть и можно, и нужно, особенно хороши в этот день освещенные яблоки. Ими не только надо поделиться с окружающими, но, откусив первый кусочек, загадать желание, которое обязательно должно сбыться.

19 августа, если вы с компанией на природе, то вечером можно попеть песни, провожая солнце, поводить хороводы вокруг яблонь и попрощаться с летом. Считалось что с 19 августа лето уходит, но в Беларуси похоже в 2022-м это совсем не так, к нам приходит большая жара.

Запреты

19 августа о домашней работе забудьте, но приготовить еду все же можно. Не стоит шить, вязать, ремонтировать, ругаться. Сейчас Успенский пост и мясные, молочные блюда на столе верующих под запретом, но рыбу себе позвольте.

На Яблочный Спас не стоит стричься ходить в баню и купаться в реке или озере.

Хозяйки в этот день варят варенье из яблок, пекут пироги, делают компоты. Все это не только для только семьи, но и для подарков близким и тем, кто болеет.

Приметы

Кстати, именно по погоде на Яблочный Спас раньше определяли каким будет январь и Покров.

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