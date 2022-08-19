Оккупант подорвался на мине, пробираясь через руины зданий в Украине 7 19.08.2022, 11:18

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Опубликовано видео, на котором карма настигла захватчика.

В соцсетях опубликовали видео, на котором российские захватчики подрываются на противопехотной мине во время эвакуации раненого.

Соответствующие кадры с камеры одного из них обнародовал у себя в Telegram-канале украинский журналист Андрей Цаплиенко.

На них видно, как двое оккупантов несут на носилках третьего, продвигаясь через руины зданий, когда вдруг раздается взрыв.

Таким образом, итогом войны в Украине для автора видео стала потеря ноги. Еще один россиянин, вероятно, умер. Судьба остальных пострадавших неизвестна.

«Не*уй шастать по чужой земле», — прокомментировал ситуацию Цаплиенко.

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