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Оккупант подорвался на мине, пробираясь через руины зданий в Украине

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  • 19.08.2022, 11:18
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Оккупант подорвался на мине, пробираясь через руины зданий в Украине

Опубликовано видео, на котором карма настигла захватчика.

В соцсетях опубликовали видео, на котором российские захватчики подрываются на противопехотной мине во время эвакуации раненого.

Соответствующие кадры с камеры одного из них обнародовал у себя в Telegram-канале украинский журналист Андрей Цаплиенко.

На них видно, как двое оккупантов несут на носилках третьего, продвигаясь через руины зданий, когда вдруг раздается взрыв.

Таким образом, итогом войны в Украине для автора видео стала потеря ноги. Еще один россиянин, вероятно, умер. Судьба остальных пострадавших неизвестна.

«Не*уй шастать по чужой земле», — прокомментировал ситуацию Цаплиенко.

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