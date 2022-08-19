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«Даже командир мой на увольнение написал»

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  • 19.08.2022, 11:41
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«Даже командир мой на увольнение написал»

Оккупанты начали чинить зверства в российском Белгороде.

Российский военный, находясь на Харьковщине, рассказал об отказе командования в их ротации. Причиной послужило то, что оккупанты на замену изнасиловали трех несовершеннолетних девушек в Белгороде (РФ).

Сам захватчик в разговоре с матерю признался, что согласился поехать на войну из-за денег, а ныне ищет пути сбежать из Украины. Аудиоперехват опубликовало на YouTube Главное управление разведки Минобороны Украины.

«Даже командир мой на увольнение написал. Все на отказ. 30 человек. Даже сам подполковник написал», – заявил оккупант, убеждая мать, что из-за этого в тюрьму его не отправят.

Россиянка в ответ отметила, что у них «все по адвокатам бегают» из-за подобных отказов мужчин воевать. Она выразила сомнение, что ее сыну подпишут соответствующий рапорт.

«Да за нами уже два дня бегают, ж*пы лижут. Говорят, вот давайте мы вас на 10 дней в отпуск отправим. А я сказал, если вы меня в отпуск отпустите, то я не приеду назад», – высказался оккупант.

Он согласился со словами матери, что в Белгороде «сидит 500 человек» – военных, которые должны их заменить на занятых позициях в Украине. Однако добавил, что тех не пускают, потому что некоторых из них обвиняют в изнасиловании несовершеннолетних россиянок.

«Люди в Белгороде изнасиловали трех девушек – 14, 15 и 17 лет. Поэтому они не отправляют больше, потому что те людей насилуют», – заявил российский военный.

Женщина хоть и удивилась, назвав это «ужасом», но тут же решила подчеркнуть, что мужчин в РФ «насильно» заставляют подписывать контракты и идти воевать. Сын же возразил, подчеркнув, что не может такого быть.

«Мама, они могут деньги предложить, а те де*илы согласиться, как мы согласились за деньги ехать», – рассказал правду оккупант.

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