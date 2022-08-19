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Это только начало: названы новые цели ВСУ в Крыму

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  • 19.08.2022, 12:01
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Это только начало: названы новые цели ВСУ в Крыму

Крымчанин рассказал о ситуации на полуострове после ударов по Севастополю и Керчи.

В четверг, 18 августа, на авиабазе Бельбек, которая является самой крупной в оккупированном Крыму, прозвучали взрывы. Там сработало ПВО оккупантов, но ВСУ не собирается останавливаться - будут новые удары по военным объектам полуострова.

Об этом крымский активист Василий Самойлов рассказал в эфире Апостроф TV.

«На аэродроме Бельбек, к сожалению, сработало ПВО так же, как и в Керчи. Однако был взрыв в Бельбеке с детонацией состава БК, но не так сильно, как в Джанкое, и пожар локализовался. Один из складов все же взорвался и должны быть как минимум пострадавшие. Но сам факт, что такой взрыв был в Бельбеке – «вата» и рашисты в Крыму очень напуганы», - сказал он.

По словам Василия Самойлова, информация оккупантов о том, что сбили беспилотники над Севастополем и Керчинским мостом, пока не подтверждается.

По состоянию на 18 августа на авиабазе в Бельбеке, после взрывов в Новофедоровке, находилось 30 самолетов - то есть, это крупнейший военный аэродром.

Крым накрыли массовые панические настроения: «понаехавшие» россияне убегают с полуострова. На выездах из Севастополя оккупанты поставили блокпосты. Много людей уезжают.

«В Севастополе поняли, что это только начало, хотя думали, что Севастополь защищен больше, чем Джанкой, но теперь их понимание изменилось», - рассказывает Самойлов.

Он добавил, что партизаны Крыма передают разведке ВСУ данные о передвижении техники и сил оккупантов по полуострову и Херсонщине. В логистическом плане россиянам сейчас сложно использовать Крым как логистическую базу. В результате детонации было повреждено около 10 км железнодорожного полотна. Все железнодорожное сообщение Крыма остановилось – оно полностью отсутствует, несмотря на заявления оккупационных властей о скором ремонте.

«Какие могут быть следующие цели для ударов? Это военный аэропорт Кача в Севастополе, а также Октябрьское и Гвардейское», - заявил Самойлов.

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