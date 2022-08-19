закрыть
19 августа 2022, пятница, 13:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Разведка: РФ планирует взорвать здание в Мариуполе, где будут судить пленных «азовцев»

1
  • 19.08.2022, 12:59
  • 1,180
Разведка: РФ планирует взорвать здание в Мариуполе, где будут судить пленных «азовцев»
иллюстрационное фото

Возможный теракт намечен на День независимости Украины.

По одному из сценариев, Россия планирует взорвать здание в Мариуполе, где будут судить пленных «азовцев».

Об этом сообщает ГУР МО.

«На День Независимости Украины оккупанты планируют провести во временно оккупированном Мариуполе показательное «судилище» над пленными защитниками «Азовстали». С этой целью в срочном порядке переоборудовается уцелевшее помещение Мариупольской камерной филармонии. На сцене филармонии будут монтироваться железные клетки. Также возводится несколько новых временных построек рядом с помещением», - говорится в сообщении.

Отмечается, что для того, чтобы «легитимизировать» эту акцию, оккупанты готовят специально обученных «свидетелей» и завозят представителей российских «СМИ».

«По одному из возможных сценариев рашистов, они могут нанести по помещению точечный ракетный удар. В случае реализации такого сценария, рашисты попытаются традиционно переложить вину за совершенное преступление на Украину», - подчеркнули в ГУР МО.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Обиженные
Обиженные Ирина Халип
Бунт против Путина
Бунт против Путина Владимир Фесенко
Мостов на всех не хватит
Мостов на всех не хватит Владимир Халип
Последний брусок из Дженги
Последний брусок из Дженги Артем Черников