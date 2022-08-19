Разведка: РФ планирует взорвать здание в Мариуполе, где будут судить пленных «азовцев» 1 19.08.2022, 12:59

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иллюстрационное фото

Возможный теракт намечен на День независимости Украины.

По одному из сценариев, Россия планирует взорвать здание в Мариуполе, где будут судить пленных «азовцев».

Об этом сообщает ГУР МО.

«На День Независимости Украины оккупанты планируют провести во временно оккупированном Мариуполе показательное «судилище» над пленными защитниками «Азовстали». С этой целью в срочном порядке переоборудовается уцелевшее помещение Мариупольской камерной филармонии. На сцене филармонии будут монтироваться железные клетки. Также возводится несколько новых временных построек рядом с помещением», - говорится в сообщении.

Отмечается, что для того, чтобы «легитимизировать» эту акцию, оккупанты готовят специально обученных «свидетелей» и завозят представителей российских «СМИ».

«По одному из возможных сценариев рашистов, они могут нанести по помещению точечный ракетный удар. В случае реализации такого сценария, рашисты попытаются традиционно переложить вину за совершенное преступление на Украину», - подчеркнули в ГУР МО.

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