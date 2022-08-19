Как белорусам восстановить свое право на наследство?
- 19.08.2022, 13:02
Рекомендации адвоката.
- Я не принял в свое время наследство (хотя являюсь прямым наследником, так как речь идет о доме и участке земли в 60 соток моих родителей). Как восстановить право на наследство? Если дом и участок оформлены на трудоспособного гражданина, должен ли он платить налог на землю, строение и страховой налог? - спросил у aif.by минчанин.
«Если шестимесячный срок принятия наследства пропущен, то по заявлению наследника, пропустившего этот срок, суд может признать его принявшим наследство. Но только если найдет причины пропуска срока уважительными, - объясняет адвокат Минской коллегии адвокатов Анастасия Давидович. – Таким образом, надо обращаться в суд. Что касается налогов, то по общему правилу собственники земельных участков и жилых домов, в том числе приобретшие собственность в порядке наследования, обязаны платить налоги на недвижимость».
Чтобы принять наследство, нужно обратиться к нотариусу по месту открытия наследства в течение 6 месяцев со дня смерти наследодателя. При этом понадобится заявление о принятии наследства либо заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство.