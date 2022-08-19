Поездка блогера в бассейне-кабриолете по Могилеву получила неожиданное продолжение 6 19.08.2022, 13:15

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Видео собрало почти 200 тысяч просмотров за четыре дня.

В Могилеве нашли и привлекли к ответственности водителя «бассейна-кабриолета» на базе «жигулей», сообщает областная ГАИ. Это было несложно — ролик снял известный в городе блогер Женя Онегин.

В ГАИ отметили, что он нарушил правила дорожного движения. Его привлекли к ответственности по четырем статьям КоАП Беларуси, автомобиль доставили на штрафстоянку.

Напомним, Онегин на прошедших жарких выходных устроил эпатажную поездку по родному городу — в машине, кузов которой превратили в бассейн. На видео парень в деловом костюме вместе с компанией друзей катается в разукрашенном рисунками и надписями «кабриолете» с бассейном.

Его сделали, спилив верхнюю часть кузова «ВАЗ 2106» и достав из машины все внутренности, расположенные дальше первого ряда сидений. Образовавшееся пустое пространство затянули непромокаемым материалом и залили водой с мыльной пеной.

Видео, опубликованное в Instagram, собрало 183 тысячи просмотров за четыре дня.

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