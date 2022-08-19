Поднимал крестьян на восстание: обнаружены новые рукописи, связанные с Кастусем Калиновским 19.08.2022, 13:26

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Их значение можно сравнить с находкой останков повстанцев на Замковой горе в Вильнюсе.

Обнаруженные в Вильнюсе рукописи предположительно Кастуся Калиновского должны пройти графологический анализ, однако по значению их можно сравнить с находкой останков повстанцев на Замковой горе в литовской столице. А возможно, самые интересные сюрпризы для исследователей еще впереди — об этом историк Алесь Смоленчук, обнаруживший документы, рассказал изданию Hrodna.life.

Напомним, документы на белорусской латинке, написанные предположительно Кастусем Калиновским, историк Алесь Смоленчук нашел в фондах Национального музея Литвы. По мнению ученого, почерк некоторых текстов на почерк Калиновского.

— Нават павярхоўны прагляд дакументаў наводзіць на думку, што прынамсі іх частка належала асабіста Кастусю Каліноўскаму, — написал Смоленчук.

Кастусь Калиновский

Фото: artsiadziba.by

По мнению историка, находки подобного типа чрезвычайно редки, в некотором смысле их можно сравнить с находкой останков повстанцев на Замковой горе в Вильнюсе зимой 2016 г.

— Находка чрезвычайно важна, так как в белорусской исторической памяти Калиновский имеет особое значение. Его тексты известны. Они изучались и изучаются. Находка новых белорусскоязычных текстов, которые скорее всего были связаны с близким кругом Калиновского или лично с ним, может стать новым важным шагом в дальнейшем изучении этой фигуры и целой эпохи, связанной с восстанием и его последствиями, — рассказал он.

По словам Смоленчука, документам еще предстоит пройти тщательный анализ. Пока можно только сказать, что агитация за повстанческую борьбу была одним из важнейших направлений деятельности Калиновского.

— В мае 1863 году произошел определенный перелом в ходе восстания и стало понятно, что шансов на победу почти нет. Власти сумели на свою сторону перетянуть большинство крестьянства или заставить его сохранять нейтралитет. Как раз в это время Калиновский возвращается к управлению восстанием и издает приказ к народу земли литовской и белорусской, который наполнен угрозами в отношении предателей. А среди найденных материалов есть документ («Коимщина в Литве и Белой Руси»), в котором крестьянам четко и понятно объясняется, почему шляхта не является их врагом, и что «Москаль» их очередной раз пытается обмануть и т. д., — рассказал Смоленчук.

«Остается богатая почва»

По мнению историка Василия Герасимчика, автора книги «Канстанцін Каліноўскі: Асоба и легенда», это важная находка. И тексты действительно могут принадлежать Калиновскому, «на первый взгляд так и выглядит». Но нужно, чтобы документ еще посмотрели графологи.

— Находка интересная, так как показывает, что даже спустя столько лет подробного изучения исторической фигуры остается богатая почва. В случае Калиновского неизвестной остается его диссертация и несколько записок, написанных к российскому правительству, которые исчезли из его судебного дела, плюс могут еще «всплыть» черновики «Мужыцкай праўды», письма к друзьям и к любимой Марыське чернобровой, — рассказал историк. — Думаю, что новые открытия будут сделаны уже в ближайшее время, ведь в следующем году юбилей восстания. Для этого следует уделить должное внимание и другим участникам восстания, их воспоминаниям.

Фото: Facebook / Алесь Смоленчук

«История любит сюрпризы»

Находка каждого нового белорусскоязычного текста XIX века очень важна для нашей истории, добавил Алесь Смоленчук: «Они довольно редки, так как несколько поколений исследователей занимались этими поисками. Но, как видим, история любит сюрпризы».

С коллекцией документов из Национального архива Литвы историк только начал работать. По его мнению, там есть еще не менее интересные находки.

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