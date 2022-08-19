закрыть
19 августа 2022, пятница, 14:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Washington Post: На случай захвата Киева у ФСБ было два марионеточных правительства

8
  • 19.08.2022, 13:32
  • 6,290
Washington Post: На случай захвата Киева у ФСБ было два марионеточных правительства

Российская спецслужба тесно сотрудничала с коллаборантами.

Накануне полномасштабного вторжения в Украину ФСБ подготовила два марионеточных правительства на случай захвата Киева.

Об этом сообщает The Washington Post.

По информации издания, ФСБ тесно сотрудничала с коллаборантами, в числе которых ведущую роль играли бывший президент-беглец Виктор Янукович и подозреваемый в госизмене нардеп Виктор Медведчук.

Медведчука издание называет «олигархом, который стал одним из лидеров главной пророссийской партии Украины после установления тесных отношений» с российским диктатором Владимиром Путиным.

По информации издания, Янукович возглавлял группу, которая собралась в Беларуси в начале марта, чтобы, возможно, попытаться вернуть себе власть в Киеве. Вторая группа, в которую вошли бывшие члены Партии регионов, собралась на временно оккупированных территориях юга Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Обиженные
Обиженные Ирина Халип
Бунт против Путина
Бунт против Путина Владимир Фесенко
Мостов на всех не хватит
Мостов на всех не хватит Владимир Халип
Последний брусок из Дженги
Последний брусок из Дженги Артем Черников