Washington Post: На случай захвата Киева у ФСБ было два марионеточных правительства 8 19.08.2022, 13:32

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Российская спецслужба тесно сотрудничала с коллаборантами.

Накануне полномасштабного вторжения в Украину ФСБ подготовила два марионеточных правительства на случай захвата Киева.

Об этом сообщает The Washington Post.

По информации издания, ФСБ тесно сотрудничала с коллаборантами, в числе которых ведущую роль играли бывший президент-беглец Виктор Янукович и подозреваемый в госизмене нардеп Виктор Медведчук.

Медведчука издание называет «олигархом, который стал одним из лидеров главной пророссийской партии Украины после установления тесных отношений» с российским диктатором Владимиром Путиным.

По информации издания, Янукович возглавлял группу, которая собралась в Беларуси в начале марта, чтобы, возможно, попытаться вернуть себе власть в Киеве. Вторая группа, в которую вошли бывшие члены Партии регионов, собралась на временно оккупированных территориях юга Украины.

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