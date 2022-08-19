WSJ: Наемники «Вагнера» несут огромные потери в Украине 3 19.08.2022, 13:53

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Их начинает не хватать, хоть и Россия платит боевикам в разы больше, чем своим солдатам.

В мае итальянский тележурналист спросил главу МИД РФ Сергея Лаврова о том, какую роль в российском наступлении на Донбассе играет частная военная компания «Вагнер». Российский министр отбросил этот вопрос, подчеркнув, что наемников «Вагнера» якобы нет в Украине и они никак не связаны с российским государством.

Но украинские командиры утверждают, что российские наемники оказались незаменимыми для достижения некоторых успехов России на Донбассе, пишет Wall Street Journal. Издание добавляет, что в прошлом российским государственным СМИ приказали умалять значение группы «Вагнера». Но сейчас российская пресса изобилует репортажами о «подвигах» наемников, которые любят называть себя «оркестром», а своих бойцов – «музыкантами». Владелец группы «Вагнер» Евгений Пригожин, которого еще называют «поваром Путина» и разыскивает ФБР по обвинениям в вмешательстве в выборы, получил недавно звание «героя России», высшую награду в стране. Рекламу наемников можно увидеть на биллбордах в некоторых крупных городах РФ.

В общей сложности компания, действующая под названием «Лига» на оккупированных территориях Украины, открыла вербовочные центры в 26 российских городах, о чем свидетельствуют данные украинской разведки. Теперь наемников набирают даже в тюрьмах по всей РФ, пытаясь компенсировать большие потери.

Wall Street Journal пишет, что Москва сильно полагается на группу «Вагнер» потому, что элитные российские военные подразделения были разбиты в битвах на окраинах Киева.

«У РФ большие проблемы с мотивированными подразделениями. Единственная оставшаяся мотивация - это деньги. В них нет никого для проведения штурмов и прорывов. И «Вагнер» для них – единственное боевое подразделение, которое делает это без вопросов, даже если в каждой миссии теряет 10-15% своего персонала», – рассказал изданию бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягун.

Бойцам «Вагнера» платят гораздо лучше, чем солдатам регулярной армии России. Согласно данным ГУР, которые видели журналисты Wall Street Journal, наемники получают 5790 долларов в месяц, а также 2500-11000 долларов премии в зависимости от успешности миссий и их роли в выполнении этих задач. Также «вагнеровцы» получают дополнительные деньги за убийство украинских солдат. Реклама «Вагнера» в социальных сетях говорит, что предлагает оплату от 4200 долларов.

В мае основное наступление России на Донбассе увязло вблизи города Изюм. А российская попытка перейти реку Северский Донец окончилась катастрофой. Тогда наемники в конце концов смогли пробить украинские укрепления возле города Попасная. После этого российская армия смогла развить наступление и захватить Северодонецк и Лисичанск. В июле именно наемники «Вагнера» захватили Углегорскую ТЭС, а теперь пытаются прорвать украинскую линию обороны возле Бахмута.

«Они истекают кровью, как и все, погибают, как и все. Но их уровень подготовки ощутим. Это не просто российская пехота. Они разбираются в разведке, это видно из того, как они передвигаются. Они также знают, как вызвать артиллерийскую или воздушную поддержку», – сказал украинский капитан Александр Бунтов. Он командует разведывательным отрядом, вступавшим в близкий бой с российскими наемниками в Попасной, а позже близ Лисичанска.

Впервые наемники «Вагнера» вступили в войну против Украины в Донбассе в начале 2014 года. Но за последние 8 лет они были больше вовлечены в войнах в Сирии, Ливии и ЦАР. Там их услугами воспользовались пророссийские лидеры, готовые поменять помощь наемников на богатые природные ресурсы собственных государств.

«Они профессиональные убийцы, которые работают слаженно. И это не первая война для них», – сказал глава СНБО Украины Алексей Данилов.

В отличие от других частных военных компаний, воюющих против Украины («Редут» и «Патриот»), у «Вагнера» есть свои танки, тяжелая артиллерия, ПВО и РСЗО. Наемники также владеют боевыми истребителями. Вблизи Попасной армия Украины сбила по меньшей мере два самолета, которыми управляли наемники. Один из них оказался российским генерал-майором в отставке, а другой – отставным белорусским полковником. В войне против Украины «Вагнер» подчиняется всеобщему военному командованию того подразделения армии РФ, которое ответственно за конкретный сектор. Наемники интегрированы в российскую логистическую сеть, говорят в ГУР.

«Неправильно называть их частной военной компанией. «Вагнер» – это еще один способ служить в армии России», – сказал Ягун.

Публичность Вагнера в последнее время частично продиктована потребностями найти новых бойцов после тяжелых потерь на Донбассе. Хотя довольно часто наемники погибают как раз из-за желания быть заметными в медиапространстве. Украинская армия разбила базу «Вагнера» в Попасной в субботу, потому что Пригожин сделал там несколько фото. Российские журналисты опубликовали снимки, а украинская артиллерия смогла благодаря этому точно определить здание, где находились российские наемники. Администратор Telegram-канала «Вагнера» был среди погибших в результате украинского удара.

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