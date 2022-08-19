На выходных сохранится жаркая погода 19.08.2022, 14:00

1,074

Прогноз погоды по Беларуси на 20-22 августа.

20 августа погодные условия в Беларуси будет определять теплая неустойчивая воздушная масса. Переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Утром и днем местами по стране ожидаются кратковременные дожди и грозы, пишет pogoda.by.

Ветер восточный, юго-восточный умеренный, днем при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +13..+19°С, максимальная днем +22..+28°С, по юго-западу страны местами до +30°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

21-22 августа скажется влияние неустойчивой и очень теплой воздушной массы, поступающей с юга Европы. Сохранится жаркая погода. Ожидается переменная облачность.

21 августа в отдельных районах страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +12..+18°С, максимальная днем +24..+30°С.

22 августа ночью преимущественно без осадков, днем местами по западу

республики ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +13..+19°С, максимальная днем +24..+31°С.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».