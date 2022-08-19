Россиян в Крыму охватила новая волна паники 2 19.08.2022, 13:59

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Между Херсоном и полуостровом срочно возводятся блокпосты.

Более миллиона россиян, которые за время оккупации поселились в Крыму, паникуют из-за взрывов на территории полуострова.

Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире телемарафона, передает УНИАН.

По его словам, благосклонные к Украине жители Крыма радуются новостям о взрывах на полуострове, в то время, когда россияне, которые там живут, напуганы.

«В Крыму есть много граждан России, которые там поселились, их более миллиона человек - это члены семей военнослужащих, сотрудники карательных органов, там уже есть определенная паника. Они уже убедились в том, что им придется покидать Крым, потому что это чужая земля», - сказал он.

Чубаров считает, что россиянам не хочется признавать, что взрывы в Крыму – это не диверсия местных, и что Вооруженные силы Украины могут делать шаги к деоккупации полуострова. Поэтому версия с диверсией развязывает оккупантам руки к увеличению репрессий россиян.

«Они поставили блокпосты на территории между оккупированной Херсонщиной и Крымом. Поэтому переехать с материковой части Украины в Крым практически невозможно. Они не пускают граждан с паспортами Украины, потому что таким образом там вроде увеличивается количество людей, которые потенциально могут быть диверсантами», - пояснил глава Меджлиса крымскотатарского народа.