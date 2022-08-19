«Дешевле точно не станет» 1 19.08.2022, 14:20

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Экономист рассказала, что будет с ценами в Беларуси.

Высокие темпы инфляции в Беларуси по-прежнему сохраняются – потребительские цены выросли в июле в годовом выражении на 18,1%. Сколько это будет продолжаться?

Хуже всего, что быстро растут цены по продовольствие. В сравнении с декабрем 2021 года цены на продукты поднялись на 13,5%.

Стоимость продуктов – самая болезненная тема для населения, потому что на эту категорию товаров в нашей стране приходится порядка 40% расходов граждан. И это в среднем. Многие тратят и больше. Логично, что чем мы беднее, тем тяжелее переносим рост цен на такую важную категорию товаров.

А тут еще и непродовольственная группа не сбавляет обороты. С начала года прирост в 17,2%. И это объяснимо: проблемы с логистикой из-за санкций, потеря прежних рынков и валютные колебания. Результат налицо.

Но что будет дальше?

Об этом портал Tochka.by поговорил со старшим преподавателем кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ Юлией Абухович.

Что вообще происходит?

С одной стороны, мы видим, что темпы инфляции понемногу снижаются. Во многом это происходит за счет того, что активизировались местные производители, особенно это касается продовольствия. Плюс ко всему на прилавках сейчас много продукции урожая этого сезона.

«Но мы же не государство, которое находится в отрыве от мировой экономики. Мы находимся в структуре мировой экономики и всего того, что происходит за пределами нашей страны. Идет рост цен на энергоносители, меняются логистические цепочки, происходит изменение мировой экономики, а вслед за ней и белорусской», – отмечает Юлия Абухович.

Никто не отменял и природные катаклизмы, которых из-за человеческой деятельности становится все больше. Ураганы, ливни и засуха – получите рост цен. Да и геополитическая обстановка не прибавляет экономике уверенности.

«Происходит большое количество событий, которые никак не способствуют развитию экономики. Да, Беларусь обеспечивает продовольственную безопасность, это хорошо. Но очень многое, что мы используем для того, чтобы отечественная экономика работала, мы по-прежнему завозим из-за рубежа. Это не столько какие-то базовые продукты, это больше про промышленное оборудование, наукоемкую продукцию. Нет стабильности в плане поставок импорта, а потому наши предприятия ищут новых поставщиков, новых партнеров. И это происходит не сразу», – добавляет экономист.

Цены не удержать

По мнению эксперта, напрасно ожидать серьезного замедления инфляции в ближайшем будущем, потому что экономика во всем мире снижает обороты. Надеяться, что товары подешевеют, еще более наивно. Возвращаться к всеобщей директивной госплатформе, как в СССР? Наверное, в обществе даже поддержат такую идею. Только она не работает в рыночных условиях. Не все цены возможно контролировать в условиях глобализации и присутствия частного сектора.

«Но дешевле ничего уже точно не будет. Да, государство принимает меры по сдерживанию инфляции, чтобы хоть на социально значимые товары немного понизить цены или же удержать их на прежнем уровне. Но все цены сдержать невозможно, да и никто этого делать не будет. Правительство создало пул продуктов, которые наиболее востребованы у населения, и вот на них как-то регулируют ценообразование. Тут стоит привести пример, как по договоренности со многими торговыми сетями малоимущим делают скидки на ряд товаров. Но мы же не только хлебом единым живы. Есть масса других потребностей, которые население захочет удовлетворить».

Не ждите чуда

Экономист заверяет, что людям нужно перестать надеяться на «возвращение в лучшие времена», пора начинать адаптироваться к новым реалиям.

«Это касается всех. Мы приспосабливаемся к новой ситуации. Нам нужно научиться в этой ситуации не просто выживать, а жить постоянно. Это крайне сложная задача. Но речи о том, что год-два вот так поживем, а потом все будет хорошо, не идет», – говорит Абухович.

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