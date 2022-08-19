Эрдоган рассказал, что обсуждал с Зеленским во Львове 4 19.08.2022, 14:23

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Президент Турции подтвердил предложение организовать встречу с Путиным.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что во время переговоров во Львове предложил Владимиру Зеленскому организовать в Турции его встречу с Владимиром Путиным.

Об этом президент Турции рассказал журналистам, возвращаясь из Украины, сообщает агентство «Анадолу».

— Я еще раз поделился с господином Зеленским тем, что наша солидарность и поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины будут продолжаться. Я также заявил что мы будем продолжать способствовать разрешению войны путем дипломатии и переговоров. Точно так же, как я сказал и господину Путину во время моего визита в Сочи, я напомнил г-ну Зеленскому, что мы можем провести их встречу, — рассказал Эрдоган.

Президент также заявил о готовности Турции принять участие в процессе восстановления Украины.

Касаясь ситуации вокруг Запорожской АЭС, он призвал Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) принять необходимые меры для обеспечения безопасности на Запорожской АЭС. Президент Турции также добавил, что хотел бы обсудить ситуацию на станции с Путиным.

Напомним, накануне президент Турции посетил Львов, где провел встречу с главой Украины Владимиром Зеленским, затем к политикам присоединился генсек ООН Гутерриш.

На двусторонней встрече обсуждался комплекс украинско-турецких отношений и ситуация вокруг Запорожской АЭС. Также на повестке дня стоял вопрос экспорта украинского зерна. Также президенты затронули вопросы оборонного взаимодействия и обсудили перспективы сотрудничества в этом направлении. Это был первый визит Эрдогана в Украину с начала войны.

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