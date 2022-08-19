Украина сделала заманчивое предложение крымским коллаборантам 4 19.08.2022, 15:26

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Предатели могут смягчить себе судебный приговор.

Крымские коллаборанты и предатели могут смягчить себе судебный приговор, предоставив Украине ценную информацию о военных объектах и технике на территории Крыма.

Об этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил в Тwitter.

«Крымские коллаборанты и предатели могут смягчить судебный приговор, предоставив ценную информацию Силам обороны о российских военных объектах и технике на территории АРК», - написал он.

При этом Данилов предоставил колллаборантам ссылку на Telegram Службы безопасности Украины, куда они могут обратиться.

Он подчеркнул, что Крым - это суверенная территория Украины.

«Вопрос повестки дня - пошаговая демилитаризация полуострова с его последующей деоккупацией», - написал Данилов.

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