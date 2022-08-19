«Ник и Майк»: Открывается новое окно возможностей для освобождения Беларуси 2 19.08.2022, 15:20

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Ситуация находится «на низком старте».

Трехсторонние переговоры во Львове закончились достаточно быстро.

Для того, чтобы зафиксировать, в общем-то, понятные позиции не потребовалось много времени, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Эрдоган и Гуттериш дежурно повторили тезис о том, что конфликт нужно решить за столом переговоров - в реальности оно так и происходит. У нас нет оснований не доверять информации о том, что переговоры в данном случае - идея старца из Кремля, которую он сам не может озвучить.

Президент Зеленский саму идею не отверг, но переговоры переговорам рознь. И подтвердил готовность поговорить после того, как Кремль уберется из Украины раз и желательно навсегда.

Что имеем в сухом остатке.

Больше всего получил Эрдоган. Титул посредника и миротворца, который уполномочен Кремлем для попыток получить передышку. А заодно более свободные руки в Армении и Сирии. Да, вот так Кремль сдает своих союзников, когда ловит HIMARS и прочие ништяки на своей территории.

Зеленский подтвердил тезис о том, что в случае конфликта за стол переговоров нужно приходить с сильной позицией, чтобы фиксировать победу. Чем больше и серьезнее вооружение, тем сильнее позиция. Давление на администрацию Байдена в связи с этим только усилилось. Украина доказала, что она не Афганистан, поэтому заслуживает все большей поддержки. Не случайно появилось и «открытое письмо 20». Симптоматично, что еще несколько месяцев назад американская экспертная среда была более осторожна в оценках и намного менее публична.

Гуттериш подтвердил статус ООН как дискуссионного клуба, который неизбежно ожидает болезненная реформа после поражения России в войне. Пока не видим даже намека на то, что более активная позиция ООН в случае с Запорожской АЭС способна привести к каким-то ощутимым результатам. Более того, по оценкам многих экспертов, в ближайшие несколько дней можно ожидать провокаций на этом объекте.

Кремль, который заочно присутствовал за этим столом не получил ничего, кроме серии взрывов на своих военных объектах. И еще международное унижение, отдав представление своих интересов в руки Анкары.

Переговоры обязательно состоятся. Позже и на условиях Киева и союзников. Что будет делать Кремль? Принимая во внимание тезис кремлевского старца, что бить нужно, когда ты более всего готов, и глядя на на то, как методично уничтожаются склады с вооружением на территориях, которые еще месяц назад считалось «безопасным тылом», можно ожидать попытки предсмертного броска мангуста в самое ближайшее время.

Тем более, что не за горами красивая двойная дата - 24 августа. Если так произойдет, то вероятность более серьезного вовлечения хунты в войну возрастет, что ненадолго откроет новое окно возможностей для освобождения Беларуси. Все на низком старте.

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