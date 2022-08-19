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Враг оказался в огненном кольце и паникует: что происходит под Херсоном

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  • 19.08.2022, 15:42
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Враг оказался в огненном кольце и паникует: что происходит под Херсоном

Российские оккупанты усиливают каждый километр фронта на Херсонщине, ожидая контрнаступление ВСУ.

Однако из-за уничтожения мостов в регионе россияне не могут переместить достаточное количество техники на правый берег во избежание «огненного кольца» от ВСУ. О ситуации в Херсонской области рассказал «Апострофу» летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан.

Группировки оккупантов на правом береге Херсонской области оказались в сложном положении, а исправить его почти невозможно из-за уничтожения логистических путей для подкрепления.

- После удара ВСУ по мостам Херсонщины, оккупанты пытаются навести понтонные переправы и применяют баржи для опрокидывания тяжелой техники. Но то количество тяжелой техники, которое нужно оккупантам на правом берегу, не сравнится с возможностями ее опрокидывания. Поэтому группировки оккупантов на правом берегу оказались в огневом котле и потеряли свой наступательный потенциал.Там подавленная ПВО, и наша авиация себя там чувствует очень хорошо, нанося удары. Поэтому очень скоро как на правом берегу Херсонщины, так и на левом скоро будет контрнаступление ВСУ, - сказал Свитан.

В то же время россияне не знают чего именно ожидать от ВСУ и потому пытаются укреплять фронт: перекидывают БТГ, РЛС и РЭБ. Они повышают плотность обороны и готовятся к атакам украинского войска с воздуха.

- Россияне на всем фронте ждут контрнаступления ВСУ. Они представления не имеют о замысле ВСУ, поэтому пытаются хоть как-то усилить каждый километр фронта, что будут опрокидываться резервы ВСУ. Поэтому пытаются как-то увеличить количество БТГ, но это как мертвому припарку, они погоды не делают. Просто пытаются повысить плотность обороны. А то, что они подтягивают РЛС и РЭБ, говорит о том, что враг готовится к атакам ВСУ с воздуха. Прикрывают какие-то объекты уровня ПВО, - отметил эксперт.

В связи с этими событиями среди российских оккупантов растут панические настроения. Враг деморализован успехами ВСУ в Херсонской области, потому что планировал остаться здесь навсегда.

- Поэтому в некоторых точках фронта у россиян панические настроения, потому что понимают, что у ВСУ есть отличные резервы и в любую пробитую скважину ВСУ пройдут и расширят мгновенно. Поэтому паника очень ощутима, - рассказал Свитан.

Кроме того, уже есть понимание, что страна-террорист Россия не будет отвечать ядерным ударом на удары ВСУ по югу Украины и Крыму.

- Ответить на удары по Крыму и югу, Путин точно не будет отвечать ядерным ударом. То есть фактически он ничем не может ответить. Путину уже четко объяснило международное сообщество, что даже разговоры о ядерном оружии закончатся для россиян очень плохо, - подчеркнул военный эксперт.

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