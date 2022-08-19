Белорусам пришли новые «письма счастья» 3 19.08.2022, 15:55

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С 1 января в налоговом законодательстве Беларуси произошли изменения.

Ранее налог платили только собственники двух и более квартир. Причем владелец мог выбрать, с какой именно квартиры он хочет заплатить налог. Теперь же ежегодно платить должны все владельцы квартир за каждую недвижимость в собственности, пишет myfin.by.

Также по новому Налоговому кодексу сумма налога «привязана» к стоимости квадратного метра. Размер налога составляет 0,1% от расчетной стоимости квадратных метров жилья. Цифры подробно расписаны в проекте закона о внесении изменений в Налоговый кодекс.

Чтобы узнать сумму налога, которую вам необходимо заплатить за владение квартирой, нужно умножить площадь квартиры на указанную стоимость, после чего разделить на 1000, чтобы получить 0,1%.

Для квартиры в Минске расчетная стоимость составляет 810 рублей. Так что если площадь жилья 60 квадратов, то налоговые отчисления за двухкомнатную квартиру – примерно 49 рублей: 60*810/1000 = 48,6.

Извещение с нужной суммой и реквизитами нового налога уже начали приходить белорусам. До 1 сентября все должны получить свою платежку. А до 15 ноября 2022 года – оплатить не менее 50% от начисленной суммы, оставшуюся часть – до 15 ноября 2023 года включительно.

Налог не придется платить следующим категориям граждан:

- инвалидам 1-й и 2-й группы;

- пенсионерам;

- признанным недееспособными;

- несовершеннолетним;

- членам многодетной семьи;

- военнослужащим-срочникам или проходящим альтернативную службу;

- участникам ВОВ или имеющим право на льготы в соответствии с одним из пунктов закона «О ветеранах».

Если у льготников в собственности сразу две квартиры, то льгота распространяется только на одну из них. Однако налог выставят только на ту недвижимость, стоимость которой будет меньше.

Налог с продажи недвижимости

Сначала поговорим об исключениях: если вы продаете первую квартиру (или дом) за 5 лет, налог платить не нужно. Также налогом не облагается доход с продажи недвижимости, которую вы получили по наследству (даже если это ваша вторая сделка за 5 лет).

Если вы проживаете больше 183 дней за границей, вам также не нужно платить налог с продажи недвижимости. О том, как продать квартиру в РБ, если находишься за границей, мы писали здесь.

Во всех остальных случаях нужно платить фиксированный налог в размере 13% от дохода с продажи недвижимости.То есть не от всей суммы сделки, а только от разницы между стоимостью покупки объекта и его продажи.

Допустим, вы приобрели квартиру за 200 тысяч рублей, а продали ее за 220 тысяч. Налог нужно будет платить с разницы в 20 тысяч, а 13% от этой суммы составит 2600 рублей.

Налоговую декларацию о доходах с продажи квартиры в течение 2022 года нужно подать до 31 марта 2023 года, а налог уплатить не позднее 1 июня 2023 года. Если декларацию не предоставить, то будет начисляться пеня за каждый день просрочки. Скачать образец налоговой декларации можно здесь.

Также в Беларуси действует правило неоднородности объектов. Это значит, что вы можете одновременно продавать за одну пятилетку разную недвижимость: квартиру, дом, земельный участок, дачу, гараж. При этом платить налоги с продажи не нужно. Перечислить отчисления в госбюджет нужно будет только с доходов от второй продажи квартиры, гаража, земельного участка и т.д. в течение 5 лет.

Правило не касается коммерческой недвижимости, доход от реализации офиса или торгового помещения облагается налогом, даже если это первая продажа за последние 5 лет.

Можно уменьшить налоговую базу? Да. В Беларуси существует налоговый вычет от дохода, полученного с продажи недвижимости. Подробнее можно узнать в Налоговом кодексе.

А есть налог на покупку недвижимости?

Нет. И вот почему. Согласно закону, налоги взимаются только с доходов граждан. А когда человек приобретает недвижимость, он несет расходы.

Скажу больше, если вы стоите в очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий, вам полагается налоговый вычет. То есть вы можете вернуть 13% от тех денег, которые потратите на покупку недвижимости (о том, как стать в очередь на улучшение жилищных условий и какие бонусы можно получить, мы уже писали). Вычет будет работать, даже если вы приобретаете жилье в кредит или в лизинг.

Например, вы купили дом или квартиру за 100 тысяч рублей. Это и есть сумма налогового вычета. То есть 100 тысяч рублей, которые вы заработаете в ближайшее время, не будут облагаться подоходным налогом.

То есть ваш работодатель будет оставлять 13% от зарплаты, которые обычно переводил государству, на вашем счету. В зависимости от стоимости жилья выплаты могут затянуться на 5 и на 10 лет. Подробности – на портале МНС.

Налог на полученную в дар недвижимость

Если вам дарят квартиру, то с полученной выгоды необходимо будет заплатить те же 13%. В этом случае сумма считается от оценочной стоимости квартиры, справку о которой нужно заказать в БРТИ.

При этом от подоходного налога в 2022 году освобождены подарки на сумму до 8078 рублей. Например, если вам подарили квартиру стоимостью 100 тысяч рублей, то заплатить налог необходимо с суммы 91 992 рублей – 11 952 рубля.

Если даритель ваш близкий родственник, то налог платить не нужно. Близкими родственниками считаются супруги, родители, попечители, опекуны и опекаемые, братья и сестры, бабушки, дедушки и внуки.

Не забывайте, что с момента получения квартиры у владельца появляется обязанность платить налог на владение ею. Подробнее об этом – выше.

Налог на недвижимость, которая досталась в наследство

Налог на наследство не взимается, если вы гражданин Беларуси и проживаете в стране. Здесь не играет роли близость родства или гражданство родственника. Также с продажи этой квартиры не платится налог и не действует правило продажи одной квартиры раз в 5 лет – полученная в наследство недвижимость никак здесь не учитывается.

Налоговое обязательство возникает, только если эту квартиру вы оставляете себе. В этом случае начинает работать налог на владение имуществом.

Налог на сдачу жилья в аренду

Если вы сдаете квартиру в аренду, то платить вы должны сразу два налога: первый – за владение квартирой, второй – фиксированный налог с получаемого дохода от сдачи. В 2022 году в Минске он составляет 36 рублей 80 копеек с одной комнаты. Ставки для других городов можно найти в этой таблице:

Например, налог не нужно платить, если ваш арендатор – молодой специалист, которого распределили на работу не по месту прописки. От жильца потребуется заверенная копия свидетельства о направлении/прибытии на место работы. А также справка о месте работы и занимаемой должности, которую выдает работодатель. В ней указывают, что работник – молодой специалист. Эти документы необходимо предоставить в ИМНС. Подробнее об этом мы писали в статье про то, как сделать скидку квартиросъемщику и ничего не потерять.

Коротко про все налоги:

Налог на владение квартирой составляет 0,1% от расчетной стоимости каждого квадратного метра. В Минске это 810 рублей.

Продавать квартиру (и любую другую некоммерческую недвижимость), не уплачивая с продажи налог, можно один раз в 5 лет. Если чаще, то с уплатой 13% налога от дохода.

Полученная в дар не от близких родственников недвижимость облагается 13% налогом.

Продажа наследуемой недвижимости налогом не облагается, как и вступление в права наследника.

Налог на сдачу квартиры в аренду фиксированный. В Минске это 36,8 рубля, но в случае, если арендодатель молодой специалист, налог уплачивать не нужно.

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