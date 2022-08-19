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Reuters: Более половины боевых самолетов Черноморского флота РФ выведено из строя

  • 19.08.2022, 16:33
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Reuters: Более половины боевых самолетов Черноморского флота РФ выведено из строя

Самолеты уничтожили взрывы на авиабазе «Саки».

Взрывы на авиабазе «Саки» в аннексированном Крыму вывели из строя более половины боевых самолетов морской авиации Черноморского флота России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Один из европейских чиновников на условиях анонимности сказал, что Украина в настоящее время последовательно добивается «кинетического эффекта» глубоко в тылу России, что оказывает существенное влияние на материально-техническую поддержку России и психологическое воздействие на российское руководство.

- По нашим оценкам, взрывы на аэродроме «Саки» 9 августа вывели из строя более половины боевых самолетов морской авиации Черноморского флота, – заявил чиновник.

Чиновник добавил, что в целом до этих взрывов война находилась в моменте, близком к операционному застою.

По его словам, сухопутные войска ни одной из сторон не обладают достаточной концентрированной боевой мощью, чтобы начать эффективные наступательные действия, которые каким-либо образом существенно повлияют на ход войны.

Напомним, что в первой половине августа в Крыму произошла серия крупных возгораний на аэродромах с детонацией боеприпасов.

16 августа в Крыму снова прогремели взрывы. На этот раз их зафиксировали под Джанкоем, а также на аэродроме в Гвардейском.

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