Reuters: Более половины боевых самолетов Черноморского флота РФ выведено из строя
- 19.08.2022, 16:33
- 1,050
Самолеты уничтожили взрывы на авиабазе «Саки».
Взрывы на авиабазе «Саки» в аннексированном Крыму вывели из строя более половины боевых самолетов морской авиации Черноморского флота России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Один из европейских чиновников на условиях анонимности сказал, что Украина в настоящее время последовательно добивается «кинетического эффекта» глубоко в тылу России, что оказывает существенное влияние на материально-техническую поддержку России и психологическое воздействие на российское руководство.
- По нашим оценкам, взрывы на аэродроме «Саки» 9 августа вывели из строя более половины боевых самолетов морской авиации Черноморского флота, – заявил чиновник.
Чиновник добавил, что в целом до этих взрывов война находилась в моменте, близком к операционному застою.
По его словам, сухопутные войска ни одной из сторон не обладают достаточной концентрированной боевой мощью, чтобы начать эффективные наступательные действия, которые каким-либо образом существенно повлияют на ход войны.
Напомним, что в первой половине августа в Крыму произошла серия крупных возгораний на аэродромах с детонацией боеприпасов.
16 августа в Крыму снова прогремели взрывы. На этот раз их зафиксировали под Джанкоем, а также на аэродроме в Гвардейском.