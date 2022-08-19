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Что происходит на границе на выезде из Беларуси после отмены платной очереди?

  • 19.08.2022, 16:53
Что происходит на границе на выезде из Беларуси после отмены платной очереди?

Рассказы очевидцев.

После того как Лукашенко отменил платную очередь в пунктах пропуска, платить за пересечение границы будут все, а въезд в зону ожидания будет в порядке живой очереди. Когда нововведение вступит в силу, неизвестно: изменения только разрабатываются, да и цену на услугу еще не определили.

Zerkalo.io расспросило белорусов, которые стоят в машинах на границе или которым уже посчастливилось ее пересечь, что сейчас творится в пунктах пропуска. Если коротко: электронная система бронирования никуда не делась, как и очереди.

Как показывает сайт погранкомитета, самая длинная «колейка» сейчас в Бресте на белорусско-польской границе: там скопилось уже более 190 автомобилей, в Берестовице — более 80.

На литовской границе очереди меньше, но там и пропускных пунктов больше: в Котловке — более 50 машин, в Каменном Логе — более 100, в Беняконях, Лоше, Привалке и Видзах свободно. В Латвии очередей на границе нет вовсе.

В Видзах на белорусско-литовской границе, судя по мониторингу погранкомитета, очередей быть не должно, тем не менее наша читательница Оксана (имя изменено. — Прим. ред.) утром простояла в этом пункте пропуска 3,5 часа. Система электронной очереди там не действует.

Заранее забронировать спот на пересечение границы в Лоше тоже невозможно: там действует только живая очередь. Олег (имя изменено. — Прим. ред.) засек, сколько времени ему пришлось прождать, чтобы попасть в Литву: 11 часов 23 минуты.

Павлу же (имя изменено. — Прим.), который ехал с маленьким ребенком, повезло больше: его пропустили под шлагбаум без очереди.

На границе с Польшей ситуация тоже складывается по-разному. Игорь (имя изменено. — Прим) место в электронной очереди на пп. «Брест» бронировал ровно неделю назад, в прошлую пятницу.

— На пять дней вперед все было вбито, — рассказывает он.

Маргарита (имя изменено. — Прим.) место в электронной очереди тоже заняла за неделю. Она проходила белорусско-польскую границу ночью через Берестовицу — уложилась в 3,5 часа.

А Виталий (имя изменено. — Прим.) поделился историей, как пересекал белорусско-польскую границу в той же Берестовице 17 августа по платной брони. В зону ожидания он заехал за полчаса до назначенного времени, минут через сорок попал на пункт пропуска.

По его словам, границу удалось пройти за полтора часа: в зоне ожидания было машин 20 от силы, притом что в электронной очереди — более 390: «Местные говорили, что в тот день пропускная скорость было нехарактерно для поляков быстрая. Наверно, нам повезло».

А вот очередь на въезд в Беларусь составляла уже 150−200 машин — Виталий специально остановился и спросил у 20-го с конца водителя, сколько тому уже пришлось простоять. Оказалось — 11 часов.

Бронь читатель брал за неделю, причем разбирали места очень быстро.

— Если бронь нужна на 17.00 27 августа, то нужно сидеть на сайте, когда откроются даты 20 августа, с самого утра, — рассказывает он.

Анатолий (имя изменено. — Прим.) также пересекает белорусско-польскую границу через Берестовицу, куда приехал без брони. Перед ним было около 40 машин, через пару часов его вызвали по электронной очереди на пункт пропуска.

— Сейчас мы в нем с белорусской стороны. Работают все коридоры, но движения ноль. Затор, я так понимаю, с польской стороны. Учитывая, сколько тут машин, и если ничего не изменится, думаю, нам тут до вечера стоять, — написал он и посоветовал тем, кто сейчас едет через границу, «взять побольше воды и запастись терпением».

С режимом работы электронной очереди, по его словам, ничего не изменилось: все пока по-прежнему.

Напомним, 16 августа Лукашенко подписал указ об отмене платного бронирования времени пересечения границы. В соответствии с документом все водители будут платить за регистрацию в электронной системе и проходить границу в порядке живой очереди.

Позднее Госпогранкомитет сообщил, что изменения пока только разрабатываются и вступят в силу после официального опубликования новой редакции постановления cовмина.

Как сообщает сервис бронирования места на границе, пока система работает в штатном режиме. При этом ближайшая дата, на которую можно выбрать спот для пересечения на автомобиле границы через пункты пропуска «Брест» и «Берестовица» — 24 августа. В остальных пунктах пропуска можно найти места даже на сегодня.

Напомним, на данный момент система электронной очереди действует в семи пунктах пропуска. Услуга бронирования места в очереди на границе составляла 1 базовую величину — 32 рубля в настоящее время.

При этом на территории Гомельской, Гродненской и Брестской областей нашей страны уже действует сбор в размере одной базовой величины (32 рубля), который необходимо заплатить за выезд из Беларуси на автомобиле.

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