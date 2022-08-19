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Эксперт: ВСУ вывели боевые действия на «плато»

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  • 19.08.2022, 17:15
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Эксперт: ВСУ вывели боевые действия на «плато»

У россиян нет резервов для наступления.

ВСУ активно уничтожали логистические узлы и склады оккупантов в глубоком тылу в Донецкой, Запорожской, Херсонской областях, выбрав тактику подрыва наступательного потенциала россиян. Она дает результаты - наступательная линия врага остановилась. Об этом рассказал военный обозреватель, редактор сайта «Апостроф» Денис Попович.

По его словам, оккупанты осознают опасность и после взрывов в Бельбеке 18 августа установили блокпосты, чтобы ловить диверсантов.

- Еще в начале августа мы и мечтать не могли о «бавовне» в Крыму. Но все это достаточно активно и массово началось. И оккупанты прекрасно осознают, что подобные вещи могут быть более результативными. И стоит ждать более строгих мер со стороны оккупантов. География взрывов уже фактически дошла до Крымского моста в Керчи, - отметил военный обозреватель.

Он добавил, что тактика ВСУ по уничтожению логистических цепочек и военных складов в глубоком тылу оккупантов дает результат в виде подрыва наступательного потенциала врага.

- И есть результаты. Наступательная линия врага остановилась. Фактически никаких изменений нет. Но нельзя это называть оперативной паузой. Это «плато» боевых действий. Что свидетельствует о стабилизации ситуации, - пояснил Денис Попович.

У россиян нет резервов для наступления, они пытаются создать так называемый 3-й АК из заключенных.

- Но возможности мобилизации в России – это вообще отдельная история. Потому еще раз: подготовленных резервов для наступления у россиян сейчас нет, - резюмировал военный обозреватель.

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