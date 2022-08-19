Топ-9 правил питания в жару 19.08.2022, 17:17

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Диетолог рекомендует готовить охлаждающие супы.

Как питаться в жару и не отравиться? Можно ли есть шашлык или лучше выбрать окрошку? Диетолог Александра Давыдова озвучила «Клопс» главные правила питания летом.

1. Свежая еда

Первое правило: еда должна быть свежей. Её нельзя хранить долго, потому что в жару всё портится с огромной скоростью. Желательно съедать пищу в день приготовления. Недельные борщи тут точно не подойдут.

2. Ешьте супы

Охлаждающие супы — отличная пища летом. Это всевозможные окрошки, холодники, гаспачо.

3. Уберите сложные углеводы

Можно, например, заменить гарнир в обед. Вместо крупы есть овощи. А ещё в каждом приёме пищи должен быть белок: мясо, рыба, яйца.

4. Ешьте зелень и фрукты

Ешьте больше сезонной зелени, которая растёт в нашей области. Сезонные фрукты тоже надо есть, они наиболее полезны в этот период. Можно один из приёмов пищи заменить полностью фруктами. Например, съесть порцию арбуза или дыни.

«В каждый приём пищи можно добавлять разные овощи. Вводить привычку. Вместо мороженого лучше есть ягоды и фрукты. Это будет намного полезнее, вы получите витамины и клетчатку», — говорит Александра.

5. Больше воды

Пить больше воды обязательно. Летом за счёт потоотделения и частого дыхания мы перегреваемся и теряем больше влаги. Нужно увеличить количество потребляемой жидкости. Больше пить тёплых травяных чаёв.

6. Не ходите в общепит

В какой-то ресторан, у которого есть своя кухня и холодильник, можно. Но вопрос с сырой рыбой и роллами остаётся открытым, так как они быстро портятся.

«А вот всевозможные палатки — это реальная опасность. Люди едут на море и берут закуски из палаток и непонятных мест общепита», — говорит диетолог.

7. Вводите постные дни

В жару нужно есть меньше тяжёлой еды. Шашлыки с кусками сала для организма не подойдут — очень тяжёлая пища.

«Лучше в этот период поэкспериментировать и вводить постные дни без животного белка. Это очень хорошая привычка. Организм чувствует себя легче. Заменять мясо на бобовые, на фасоль», — добавляет Давыдова.

8. Уберите один приём пиши

В жару нам не нужно столько же энергии на обогрев себя. Лёгкий голод лучше переносится, чем переедание. Завтрак лучше сдвинуть на попозже или ужин на пораньше. Не ложитесь спать с полным животом.

9. Берегите детей

Если это здоровый ребёнок без лишнего веса, он может себе позволить намного больше есть фруктов. Дети должны больше пить воды. У них обмен веществ намного быстрее, чем у взрослого. В жару им требуется больше воды. Если ребёнок имеет лишний вес, то надо облегчить ему обед, не переедать на ночь.

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