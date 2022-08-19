Нам нужно бороться за независимость3
- 19.08.2022, 17:26
- 1,714
Белорусы хотят жить в свободной стране.
Телеграм-канал «Баста!» опубликовал письмо читателя:
- Мир переживает тяжелые времена. Путинский режим атаковал Украину, вынуждая Лукашенко поддержать его. За 28 лет Беларусь плавно превратилась из страны с шансом построить свободное общество, в оккупированную территорию, где за использование родного, белорусского языка, сажают в тюрьму.
Многие опасаются, что для укрепления своей власти, Путину потребуется формальное присоединение Беларуси к России.
Если мы хотим отстоять свое общество, иметь возможность жить в Беларуси и принимать участие в управлении на своей территории, нам нужно бороться за независимость.
Если у нас заберут формальную независимость, забирать ее назад мы можем очень долго. Момент, когда нужно действовать уже настал.
Новую Беларусь нужно строить на принципах представительства, открытости и диалога. Только прилагая максимум усилий, чтобы услышать и понять как можно большее разнообразие людей, можно построить эффективное государство, свободное от коррупции. Гражданское общество (не «политики») должно играть ведущую роль в этом процессе.