Нам нужно бороться за независимость 3 19.08.2022, 17:26

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Белорусы хотят жить в свободной стране.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал письмо читателя:

- Мир переживает тяжелые времена. Путинский режим атаковал Украину, вынуждая Лукашенко поддержать его. За 28 лет Беларусь плавно превратилась из страны с шансом построить свободное общество, в оккупированную территорию, где за использование родного, белорусского языка, сажают в тюрьму.

Многие опасаются, что для укрепления своей власти, Путину потребуется формальное присоединение Беларуси к России.

Если мы хотим отстоять свое общество, иметь возможность жить в Беларуси и принимать участие в управлении на своей территории, нам нужно бороться за независимость.

Если у нас заберут формальную независимость, забирать ее назад мы можем очень долго. Момент, когда нужно действовать уже настал.

Новую Беларусь нужно строить на принципах представительства, открытости и диалога. Только прилагая максимум усилий, чтобы услышать и понять как можно большее разнообразие людей, можно построить эффективное государство, свободное от коррупции. Гражданское общество (не «политики») должно играть ведущую роль в этом процессе.

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