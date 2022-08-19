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В Польше растут зарплаты, занятость и производство

  • 19.08.2022, 17:38
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В Польше растут зарплаты, занятость и производство

Зарплаты в стране-соседке Беларуси выросли на 15,8%.

19 августа Главное статистическое управление Польши сообщило, что средняя зарплата в деловом секторе брутто (без вычета налогов) в июле составила 6778,63 злотых (около 1436 евро), что на 15,8% больше, чем в предыдущем году.

Данные Главного статистического управления показывают, что средняя занятость в Польше в этом году была выше на 2,3% чем в предыдущем году, передает «Польское радио».

По словам Якуба Рыбацкого из Польского экономического института, рост занятости и заработной платы в июле оказался положительным сюрпризом:

«Хорошие результаты видны также вне больших фирм. Согласно данным Европейского статистического управления, количество рабочих в польской экономике близка к историческому максимуму. Спад экономической активности должен иметь более слабое влияние на рынок труда в последующие месяцы. Количество фирм, заявляющих о нехватке рабочих, по-прежнему велико, но это создает буфер от увеличения уровня безработицы».

Главное статистическое управление Польши также сообщает, что промышленное производство в июле 2022 года увеличилось на 7,6% в годовом исчислении и снизилось на 6,5% по сравнению с предыдущим месяцем.

Если отбросить влияние сезонных факторов, то объем реализованной промышленной продукции в июле был на 10,2% выше, чем в том же месяце прошлого года, и на 0,5% выше, чем в июне.

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