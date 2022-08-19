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В Черкассах спасатели провела уникальную операцию по уничтожению вражеской ракеты

  • 19.08.2022, 17:48
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В Черкассах спасатели провела уникальную операцию по уничтожению вражеской ракеты

Разведка водоема проводилась с привлечением водолазов и беспилотных летательных аппаратов.

В пятницу, 19 августа, в Черкассах в акватории реки Днепр спасатели провели работы по гуманитарному разминированию, в ходе которого уничтожили обломки ракеты. Фотокорреспондент «Апострофа» поделился снимками с этого мероприятия.

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обнаружили обломки ракеты Х неустановленной серии и из-за невозможности транспортировки решили взорвать их на месте.

В операции участвовало большое количество спасателей, использовались малые и технические суда Нацполиции и ГСЧС.

Разведка водоема проводилась с привлечением водолазов и беспилотных летательных аппаратов. Пиротехники присоединили к обломкам взрывчатку и на безопасном расстоянии произвели контролируемый взрыв при помощи электродетонатора.

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