В Черкассах спасатели провела уникальную операцию по уничтожению вражеской ракеты
- 19.08.2022, 17:48
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Разведка водоема проводилась с привлечением водолазов и беспилотных летательных аппаратов.
В пятницу, 19 августа, в Черкассах в акватории реки Днепр спасатели провели работы по гуманитарному разминированию, в ходе которого уничтожили обломки ракеты. Фотокорреспондент «Апострофа» поделился снимками с этого мероприятия.
Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обнаружили обломки ракеты Х неустановленной серии и из-за невозможности транспортировки решили взорвать их на месте.
В операции участвовало большое количество спасателей, использовались малые и технические суда Нацполиции и ГСЧС.
Разведка водоема проводилась с привлечением водолазов и беспилотных летательных аппаратов. Пиротехники присоединили к обломкам взрывчатку и на безопасном расстоянии произвели контролируемый взрыв при помощи электродетонатора.