Над Россией опускается «валютный занавес» 19.08.2022, 18:15

1,176

Почти все банки потеряли доступ к операциям с долларами и евро.

Над российской банковской системой стремительно опускается «валютный занавес», отрезающий все больше и больше банков от операций в долларах и евро.

На данный момент почти все российские банки лишились доступа к зарубежным корсчетам, без которых валютные операции невозможны, сообщила в пятницу председатель комитета Ассоциации банков России по рискам Елена Букина. Разница между санкционными и несанкционными практически стерлась, посетовала она на площадке Аналитического центра «Форум».

«У нас отключаются корсчета. Сейчас остались единицы, у которых работают корсчета. В основном они уже в неработающем порядке стоят, даже если банк не попал под санкции», — констатировала Букина (ее цитирует «Интерфакс»).

В результате количество зарубежных переводов, которые российские банки способны провести, абсолютно не покрывает запросы финансового сектора, сказала она, добавив, что давление на российскую экономику усиливается.

В мае о закрытии корсчетов в евро российских банкиров уведомила австрийская Raiffeisenbank International, клиентом которой среди прочих был банк «Тинькофф».

В августе «письма счастья» о разрыве корреспондентских отношений российские банки начали получать из США. Крупнейший в Штатах по активам банк JP Morgan уведомил российских клиентов о прекращении обслуживания корсчетов, сделав исключение лишь для Газпромбанка (через который проходят расчеты за газ) и структур Московской биржи.

Под удар попали как небольшие, так и крупные банки, у которых корсчета закроются с 1 сентября. Вслед за JPM проводить долларовые операции для российских коллег отказался Citibank. Открытые корсчета остаются у дочек иностранных банков (Райффайзенбанк, Юникредит), которым президент РФ Владимир Путин своим указом запретил уходить из России.

И хотя не все ниточки, связывающие российскую экономику с мировой, перерезаны, доллар и евро будут постепенно уходить на второй план, говорит Егор Жильников, аналитик ПСБ. Вместо традиционных мировых валют экономике придется учиться жить с китайским юанем, оборот которого на Московской бирже с начала года вырос более чем в 50 раз.

В четверг, 18 июня, объем юаневых торгов на короткое время превышал сумму операций с долларами (в парах с расчетами «завтра»), и этот тренд продолжится, считает финансовый директор Экспобанка Эрнст Беккер: «До конца года мы еще не раз увидим возрастающие обороты в торговле юанем. Закрепление доминирующего положения китайской валюты на российском рынке можно ожидать уже в начале 2023 года».

По данным SWIFT, в июле Россия вошла в топ-3 офшорных рынков юаня с долей 3,9%. Это почти вчетверо больше, чем в апреле, когда на РФ приходилось лишь 0,62% юаневых транзакций в мире. «Учитывая токсичность доллара и евро для российского рынка, скорее всего юань-рубль скоро станет основной торговой парой на нашем рынке», — соглашается Егор Сусин, управляющий директор ГПБ Private Banking.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».