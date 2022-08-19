закрыть
19 августа 2022, пятница, 18:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Над Россией опускается «валютный занавес»

  • 19.08.2022, 18:15
  • 1,176
Над Россией опускается «валютный занавес»

Почти все банки потеряли доступ к операциям с долларами и евро.

Над российской банковской системой стремительно опускается «валютный занавес», отрезающий все больше и больше банков от операций в долларах и евро.

На данный момент почти все российские банки лишились доступа к зарубежным корсчетам, без которых валютные операции невозможны, сообщила в пятницу председатель комитета Ассоциации банков России по рискам Елена Букина. Разница между санкционными и несанкционными практически стерлась, посетовала она на площадке Аналитического центра «Форум».

«У нас отключаются корсчета. Сейчас остались единицы, у которых работают корсчета. В основном они уже в неработающем порядке стоят, даже если банк не попал под санкции», — констатировала Букина (ее цитирует «Интерфакс»).

В результате количество зарубежных переводов, которые российские банки способны провести, абсолютно не покрывает запросы финансового сектора, сказала она, добавив, что давление на российскую экономику усиливается.

В мае о закрытии корсчетов в евро российских банкиров уведомила австрийская Raiffeisenbank International, клиентом которой среди прочих был банк «Тинькофф».

В августе «письма счастья» о разрыве корреспондентских отношений российские банки начали получать из США. Крупнейший в Штатах по активам банк JP Morgan уведомил российских клиентов о прекращении обслуживания корсчетов, сделав исключение лишь для Газпромбанка (через который проходят расчеты за газ) и структур Московской биржи.

Под удар попали как небольшие, так и крупные банки, у которых корсчета закроются с 1 сентября. Вслед за JPM проводить долларовые операции для российских коллег отказался Citibank. Открытые корсчета остаются у дочек иностранных банков (Райффайзенбанк, Юникредит), которым президент РФ Владимир Путин своим указом запретил уходить из России.

И хотя не все ниточки, связывающие российскую экономику с мировой, перерезаны, доллар и евро будут постепенно уходить на второй план, говорит Егор Жильников, аналитик ПСБ. Вместо традиционных мировых валют экономике придется учиться жить с китайским юанем, оборот которого на Московской бирже с начала года вырос более чем в 50 раз.

В четверг, 18 июня, объем юаневых торгов на короткое время превышал сумму операций с долларами (в парах с расчетами «завтра»), и этот тренд продолжится, считает финансовый директор Экспобанка Эрнст Беккер: «До конца года мы еще не раз увидим возрастающие обороты в торговле юанем. Закрепление доминирующего положения китайской валюты на российском рынке можно ожидать уже в начале 2023 года».

По данным SWIFT, в июле Россия вошла в топ-3 офшорных рынков юаня с долей 3,9%. Это почти вчетверо больше, чем в апреле, когда на РФ приходилось лишь 0,62% юаневых транзакций в мире. «Учитывая токсичность доллара и евро для российского рынка, скорее всего юань-рубль скоро станет основной торговой парой на нашем рынке», — соглашается Егор Сусин, управляющий директор ГПБ Private Banking.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Обиженные
Обиженные Ирина Халип
Бунт против Путина
Бунт против Путина Владимир Фесенко
Мостов на всех не хватит
Мостов на всех не хватит Владимир Халип
Последний брусок из Дженги
Последний брусок из Дженги Артем Черников