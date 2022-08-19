Авто районного вертикальщика сгорело прямо в поле 19.08.2022, 18:40

иллюстрационное фото

«Джили» восстановлению не подлежит.

Телеграм-канал логойской районки сообщает, что 18 августа в поле возле агрогородка Гостиловичи загорелся служебный автомобиль «Джили» председателя Логойского райисполкома.

Пожар был сильный, от машины загорелись зерновые. Как сообщается, «один из комбайнеров успел убрать зерно вокруг, чтобы не допустить возгорания всего поля».

В результате пострадавших нет — и автомобиль, как сообщается, потушили быстро. Но восстановлению он не подлежит.

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