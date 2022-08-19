Облава на Зыбицкой: забрали сразу три музыкальные группы 5 19.08.2022, 18:55

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Некоторых позже освободили.

Вечером 18 августа на минской тусовочной улице Зыбицкая ОМОН задержал сразу несколько музыкальных групп, которые никаких песен «про политику» не исполняли, — об этом в редакцию «Зеркала» сообщил читатель.

По его словам, ОМОН забрал с Зыбицкой сразу три разные группы — их задержали без предупреждения и отвезли в РУВД. Один из коллективов — кавер-группа Best Sound Band, которые играли на улице со своей аппаратурой.

— К ним подошли, спросили, кто старший, и забрали троих сразу, — рассказал очевидец. Читатель подчеркнул, что музыканты не играли «ничего политического».

Позже читатель сообщил, что некоторых музыкантов отпустили без составления протокола, но забрали аппаратуру, колонки, гитары.

В сентябре 2020 года музыкантов Best Sound Band уже задерживала милиция — они играли «Разбуры турмы муры» в переходе на площади Якуба Коласа в Минске, сообщает белорусская служба «Радыё Свабода».

Тогда молодых людей наказали административным арестом: альтистка Нина Матушкина и гитарист Вадим Бурак получили по 13 суток, бас-гитарист Ярослав Бондарчук — 12 суток. Музыкантов судили по статье 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) якобы за участие в митинге возле филармонии.

Напомним, 3 августа на террасе бара «Банки-Бутылки» на Зыбицкой прошел уличный концерт минской певицы Мерием Герасименко. Среди песен, которые она исполнила, были и произведения украинской группы «Океан Эльзы».

Вскоре в заведение пришли проверяющие из санстанции и МЧС. Позже стало известно, что владелец бара Андрей Жук задержан на 30 суток, а Мерием Герасименко — на 15.

В управлении культуры Мингорисполкома пояснили, что произошедшее в баре «Банки-Бутылки» не связано с песней, которую исполнила Мерием Герасименко. Причина в том, что «данное мероприятие не было санкционировано ни с одним органом госуправления». 1 августа, сообщили нам, вступило в силу постановление, по которому заведения, где выступают артисты, например, бары и рестораны, должны быть включены в реестр организаторов культурно-зрелищных мероприятий.

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