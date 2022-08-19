Роберт Левандовский лишился дорогих часов, пока раздавал автографы 2 19.08.2022, 19:36

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Роберт Левандовский

Футболист «Барселоны» пытался догнать похитителей на своем авто, но попал в ДТП.

Если вам кажется, что вы скучно живете, возможно, так и есть. Смотрите, какие курьезные случаи происходят с богатыми и знаменитыми. Нападающий футбольного клуба «Барселона» Роберт Левандовский раздавал автографы, а в итоге остался без часов Patek Phillippe стоимостью €75 тыс.

Забавную историю рассказывает издание Sport.es. Спортсмен ехал на автомобиле и остановился у развязки неподалеку от тренировочной базы команды, где решил насладиться минуткой славы и раздать автографы. Когда Левандовски приоткрыл окно, чтобы расписаться, два злоумышленника резко стащили с руки футболиста дорогие часы.

Левандовски пытался догнать похитителей на своем авто, но попал в ДТП. К делу пришлось подключать полицию, которая сработала довольно быстро.

Оказалось, что злоумышленники не успели далеко уйти: они закопали часы в саду неподалеку от базы футбольного клуба «Барселона». Спортсмену вернули его дорогой аксессуар еще до начала тренировки.

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