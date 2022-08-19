Вечерняя сводка Генштаба ВСУ

Вечерняя сводка Генштаба ВСУ2
- 19.08.2022, 19:41
ВСУ отбили все атаки на Донбассе и остановили попытку прорыва на юге.
Российские оккупанты совершили несколько атак на Донбассе, однако украинские защитники отбили их. Также ВСУ остановили попытку прорыва на границе с Херсонской и Николаевской областями.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Волынское и Полесское направления
Беларусь продолжает проводить учения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси.
Северское направление
Оккупанты из артиллерии обстреляли гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Пушкари Черниговской области и Мирополье и Павловка в Сумской области.
Харьковское направление
Из артиллерии и танков оккупанты обстреляли населенные пункты Харьков, Протопоповка, Петровка, Слатино, Большие Проходы, Коробочкино, Милова и Гусаровка. Оккупанты нанесли авиационные удары возле Старого Салтова и Яворского.
Российские войска пытались прорвать оборону украинских войск в направлениях Питомника, получили отпор и отступили. Осуществили дистанционное минирование местности в районах Старого и Верхнего Салтова.
Славянское направление
Противник обстреливал из артиллерии различных типов районы неподалеку Дибровного, Вернополья, Чепиля и Богородичного.
Украинские воины отбили штурм в направлении населенных пунктов Карнауховка, Дибровное, Вернополье и Долина. Враг понес потери и отошел.
Краматорское направление
Оккупанты пытались вытеснить ВСУ с позиций, поэтому из танков и артиллерии обстреливали территории неподалеку Северска, Григоровки, Берестового и Ивано-Дарьевки.
Также армия РФ без успеха вела штурм в направлении Выемки и Ивано-Дарьевки, получили жесткий отпор и ушли.
Бахмутское направление
Обстрелы зафиксированы вблизи населенных пунктов Светлое, Соледар, Берестовое, Вершина, Белогоровка, Железное, Яковлевка. Враг задействовал авиацию для ударов неподалеку Соледара и Яковлевки.
Оккупанты штурмовали в направлении населенных пунктов Бахмут, Соледар, Кодема, Бахмутское и Зайцевое, но отошли.
Авдеевское направление
Противник обстреливал районы возле населенных пунктов Новоукраинка, Красногоровка, Водяное, Марьинка, Шевченко, Ласточкино, Авдеевка и Опытное. Нанес авиаудар вблизи Марьинки, Новоселовки Второй и Невельского.
Противник вел наступление в районах населенных пунктов Опытное, Пески и Майорск, успеха не имел, отошел.
Новопавловское направление
Оккупанты обстреливали районы неподалеку Великой Новоселки, Павловки, Новомихайловки и Золотой Нивы. Противник нанес авиационные удары вблизи Павловки и Новомихайловки. Возле последнего враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение, понес потери и отступил.
Запорожское направление
Из артиллерии и танков армия РФ обстреляла районы населенных пунктов Самойловка, Гуляйполе, Преображенка, Малая Токмачка, Полтавка, Новоселка, Темировка, Железнодорожное и Новоандреевка. Нанесла авиаудары возле Щербаков, Дорожнянки и Новоселки.
Южнобугское направление
Оккупанты пытаются удержать занимаемые позиции и не позволить украинским войскам продвинуться. Враг обстреливает из тяжелого вооружения всю линию фронта.
Армия РФ нанесла авиационные удары неподалеку Николаевского, Новой Жизни, Первомайского, Белого Колодца и Лозового.
Враг попытался прорвать оборону ВСУ возле села Кирово на границе Херсонской и Николаевской областей. Однако защитники остановили атаку, а оккупанты понесли значительные потери.
Черное и Азовское моря
Российские корабли продолжают блокировать судоходство и держать в акваториях ракеты для ударов по территории Украины.