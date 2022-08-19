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В Казахстане повышают цены на топливо для белорусских перевозчиков

  • 19.08.2022, 19:49
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В Казахстане повышают цены на топливо для белорусских перевозчиков

С 20 августа.

Власти Казахстана с 20 августа вводят дифференцированную тарификацию цен на дизельное топливо. Более дорогой дизель будут продавать в приграничных областях страны, где образовался дефицит топлива из-за наплыва автоперевозчиков, пишет officelife.media со ссылкой на заявление премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова.

Повышенные тарифы на топливо будут формироваться в Казахстане в зависимости от резидентства, объемов продажи и вида транспорта.

Например, для граждан Казахстана цена останется рыночной - примерно 230-260 тенге (около 1,25-1,4 белорусского рубля за 1 литр дизеля. - Прим.). Но будут ограничены объемы - до 100 литров дизтоплива в сутки, или до 300 литров, если есть грузовик на казахских номерах и водительские права соответствующей категории с техпаспортом.

Все другие водители с 20 августа в Казахстане будут платить 450 тенге за 1 литр дизеля (примерно 2,45 белорусского рубля).

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