Как минчане сами обустроили возле дома площадку для выгула 19.08.2022, 20:06

Счастливы и хозяева, и собаки.

«Хочешь сделать хорошо — сделай сам». Вы скажете, что это избитая фраза, но она все еще не лишена смысла. Именно ей руководствовались минчане, проживающие в районе улицы Одоевского, решившие самостоятельно построить рядом с домом площадку для выгула собак. Добыли разрешение, собрали деньги и навели красоту, пишет «Онлайнер».

— Идея появилась, когда на одном пустыре собралось несколько человек с их питомцами. Посмотрели, что территория заброшенная, но большая и вполне пригодная для наших целей. Начали искать единомышленников, — вспоминает Наталья.

Идейные люди нашлись, оставалось получить разрешение от местного ЖЭСа. Дважды им отказали. Пришлось лично встречаться с коммунальщиками, представителями районной администрации и убеждать их в том, что такая площадка — именно то, что нужно. И вот в июле 2017 года ее согласовали.

— Эпопея с ЖЭСом продолжилась. Ждали, пока мастер замерит участок, посчитает смету. Все это растянулось на месяц. В итоге мы заплатили 1680 рублей за то, чтобы все оградили сеткой-рабицей и поставили калитку. Скинулось человек 20, — говорит собеседница. — Когда строительство стартовало, нас попросили подежурить пару вечеров, пока цемент не схватится: все-таки асоциальных личностей хватает, могут просто украсть столбики. Организовались и две ночи с 10 вечера до 7 утра охраняли место — каждый по часу.

Через несколько месяцев процесс завершился, и хозяева стали гулять вместе со своими хвостами по территории. Правда, уже в феврале 2018-го МАПИД начал возводить рядом очередную высотку. Вскоре площадку перекопали, чтобы поменять трубы, а ограждение снесли. Восстановили его только через год, но часть столбиков была утеряна, а сетка — сильно повреждена. Собаки просто пролезали через дырки и убегали.

— Количество людей росло, поэтому мы решили снова взять все в свои руки. Создали группу в Telegram и организовали первый «субботник» по починке забора. Первый раз пришло не так много людей, но дальше их становилось все больше. Мы заделали дырки, заложили дерном все ямы. И вдруг появилась идея: почему бы не сделать для животных снаряды? Снова собрали деньги, какие-то подручные материалы. Построили и покрасили бум, следом еще три передвижных барьера, две горки. Работа нашлась для всех: мужчины копали, пилили, забивали, женщины шлифовали, красили, дети присматривали за питомцами.

Дальше активисты занялись удобствами для людей. Уже поставили навес и теперь ищут поддоны для создания лавочек.

— К нам приходит все больше и больше людей, готовых помочь финансово или просто руками. Но у нас даже столько работы нет!

Минчане придумали для площадки название («Собачья поляна»), разработали собственный логотип, разместили баннеры с правилами поведения — например, что за собой нужно убирать.

— Конечно, есть и свои проблемы. Территория большая, кое-где растет бурьян высотой с человека. Коммунальщики косили траву неохотно. Писали по этому поводу в администрацию района, и, кажется, это сработало: в ЖЭС пообещали, что теперь будут приходить регулярно, — утверждает Наталья. — Вторая проблема: дети и разные асоциальные личности лазят через сетку и ломают ее. Иногда даже стульчик подставляют, чтобы было удобнее. Я узнавала у участкового, можно ли натянуть колючку. Он сказал тоже обращаться к чиновникам. Но нам не привыкать.

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