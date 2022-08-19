Выплаты по «автогражданке» снизят 19.08.2022, 20:23

Получить 100% потраченных на ремонт денег будет невозможно.

До недавнего времени, чтобы получить от страховой полную стоимость ремонта по «автогражданке», нужно было следовать инструкции: оформление ДТП с вызовом ГАИ; обращение в страховую (свою или второго участника); осмотры и оценка эксперта от страховой; заказ б/у запчастей и ремонт, за который изначально нужно платить самому владельцу; после — возврат денег, пишет «Онлайнер».

На стадии заказа запчастей советовали не покупать новые: вычтут «процент износа», или, как его еще называют, «вычет обновления» (кроме тормозной системы, рулевого управления и других позиций, влияющих на безопасность ТС, зафиксированных в специальном списке страховой). Если клиент согласен был установить б/у, возмещение могло быть полным — то есть возвращали фактическую сумму трат на запчасти. Новый приказ определяет другой порядок.

Как стало. Простыми словами

«Эта база данных на большинство запчастей выдает сильно заниженные цены, отнимает НДС. Часто берут самую минимальную цену, — рассказал пользователь нашего форума strahovoi_monster, который не раз помогал автовладельцам в конфликтах со страховыми. — Считаю, приказ делает так, что потерпевшие ни при каких обстоятельствах не смогут получить от страховой 100% потраченных на ремонт денег. Согласно документу, даже если ты потратил на б/у запчасти больше, чем насчитала страховая исходя из заниженных цен базы, тебе все равно будут считать цены те, которые выдала база минус износ».

Для лучшего понимания приведем гипотетический пример.

После ДТП нужна замена бампера. Цена нового — 2500 руб. Клиент решается купить именно его. На новые запчасти распространяется вычет процента износа. Скажем, он 70 процентов. Итого к выплате: 2500 – 70% = 750 руб. + например, 100 руб. за работу (при реальных затратах в 2600 руб.).

Раньше был и другой вариант — поставить б/у деталь (пускай за 1000 руб.) и получить по факту ремонта полное возмещение за нее (то есть 1000 + 100 руб. за установку). Теперь иначе. В базе будет указана низкая цена, и к ней применят процент износа. Итого к выплате: 1000 руб. – 70% = 300 руб. + 100 руб. за работу (при реальных затратах в 1100).

Еще проще: раньше после первичной выплаты можно было предоставить документы по факту ремонта б/у запчастей и получить полное возмещение. Сейчас получить полное возмещение можно, только если рыночная цена на б/у запчасть такая же, как указана в базе минус износ и НДС. А это нереально.

Бюро по страхованию: «Стоимость выплат снизится»

В качестве клиентов мы позвонили в Белорусское бюро по транспортному страхованию, которое регулирует вопросы по «автогражданке». Там пояснили:

«Есть такой приказ. Он дополняет правила определения размера вреда при ДТП. Теперь будут смотреть, чтобы стоимость этих запасных частей не превышала указанные критерии. Если вы потратили 120 руб., а в базе указано 100, вам выплатят 100 минус „износ“ и НДС. Базы данных не находятся в общем доступе, их предоставляют поставщики ПО. Анализом стоимости запчастей и сбором информации занимаются компании, которые поставляют ПО. Кратко говоря, кажется, что стоимость выплат снизится».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».