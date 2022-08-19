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Когда Украина получит системы NASAMS

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  • 19.08.2022, 20:37
  • 7,272
Когда Украина получит системы NASAMS

В Пентагоне ответили.

В Пентагоне сообщили, что ранее анонсированные зенитно-ракетные комплексы NASAMS будут доставлены в Украину уже в октябре-ноябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американскую журналистку Кейтлин Дорнбос.

Чиновник Пентагона заявил, что система ПВО NASAMS будет в Украине «в ближайшие 2-3 месяца».

Это объясняется тем, что системы ПВО не поступают из запасов США, а должны производиться и закупаться для Украины.

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