Когда Украина получит системы NASAMS 4 19.08.2022, 20:37

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В Пентагоне ответили.

В Пентагоне сообщили, что ранее анонсированные зенитно-ракетные комплексы NASAMS будут доставлены в Украину уже в октябре-ноябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американскую журналистку Кейтлин Дорнбос.

Чиновник Пентагона заявил, что система ПВО NASAMS будет в Украине «в ближайшие 2-3 месяца».

Это объясняется тем, что системы ПВО не поступают из запасов США, а должны производиться и закупаться для Украины.

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