Когда Украина получит системы NASAMS

Когда Украина получит системы NASAMS4
- 19.08.2022, 20:37
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В Пентагоне ответили.
В Пентагоне сообщили, что ранее анонсированные зенитно-ракетные комплексы NASAMS будут доставлены в Украину уже в октябре-ноябре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американскую журналистку Кейтлин Дорнбос.
Чиновник Пентагона заявил, что система ПВО NASAMS будет в Украине «в ближайшие 2-3 месяца».
Это объясняется тем, что системы ПВО не поступают из запасов США, а должны производиться и закупаться для Украины.