На Луганщине уничтожена ремонтная база россиян

На Луганщине уничтожена ремонтная база россиян2
- 19.08.2022, 21:00
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Минус 50 оккупантов и сотни единиц техники.
В поселке Лотиково Луганской области неизвестные уничтожили ремонтную базу россиян с большим количеством техники. Приблизительные потери противника составляют около ста единиц боевой техники и по меньшей мере полсотни оккупантов.
Об этом в своей телеграмме сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
По его словам, «прилет» был настолько мощный, что ремонтной базы в поселке, где стояла пара танков и разнообразная тяжелая техника, больше не существует.