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На Луганщине уничтожена ремонтная база россиян

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  • 19.08.2022, 21:00
  • 2,932
На Луганщине уничтожена ремонтная база россиян

Минус 50 оккупантов и сотни единиц техники.

В поселке Лотиково Луганской области неизвестные уничтожили ремонтную базу россиян с большим количеством техники. Приблизительные потери противника составляют около ста единиц боевой техники и по меньшей мере полсотни оккупантов.

Об этом в своей телеграмме сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, «прилет» был настолько мощный, что ремонтной базы в поселке, где стояла пара танков и разнообразная тяжелая техника, больше не существует.

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