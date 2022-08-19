США выделили военную помощь Украине на $775 млн 5 19.08.2022, 22:15

Байден подписал указ.

США выделили Украине дополнительную военную помощь в размере $775 млн. Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома, опубликованном 19 августа.

Президент США Джо Байден подписал указ.

Был опубликован меморандум, которым Байден делегировал государственному секретарю США Энтони Блинкену полномочия выделить до 775 млн долларов на предметы оборонного назначения и услуги Министерства обороны, а также военное образование и подготовку украинских военных.

По данным американской журналистки Кейтлин Дорнбос, которая ссылается на чиновника в Пентагоне, новый пакет включает:

Боеприпасы для HIMARS

16 105-мм гаубиц и 36 тысяч артиллерийских снарядов к ним

15 дронов Scan Eagle

40 MRAP (бронированных машины с защитой от мин и засад)

Скоростные противорадиационные ракеты

1000 ракетных систем TOW

1000 дополнительных противоброневых систем Javelin

2000 противоброневых снарядов.

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