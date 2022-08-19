В июле белорусы и украинцы заплатили налогов в Литве почти на 10 млн евро 2 19.08.2022, 22:29

В Литве работают 7 500 белорусов.

В Литве работают 7 500 белорусов, приехавших после начала войны в Украине, сообщает delfi.lt со ссылкой на местную Службу занятости.

88% мигрантов — мужчины, их средний возраст 37 лет, средняя зарплата — 1 786 евро без вычета налогов. Большинство работает в Вильнюсе (4 200) и Каунасе (600), Также белорусы переехали в Шяуляй, Клайпеду и другие города Литвы.

Высококвалифицированную работу выполняют почти 2 000 человек (26,6%), из них 1 700, или 87,1%, — в области ІТ или связи.

На работах, требующей средней квалификации, занято 5 500 белорусов (73%), низкоквалифицированную или неквалифицированную работу (уборщики, помощники на кухне, фасовщики) выполняют всего 86 человек (1%).

Отмечается, что работники из Беларуси и Украины (15 800) заплатили в июле почти 10 млн евро налогов.

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