Стая собак или волков терроризирует деревни Лидского района 1 19.08.2022, 22:50

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иллюстрационное фото

Нападают только на восходе и закате.

Стая бездомных собак терроризирует несколько деревень Лидского района. Больше месяца сельчане живут в постоянном страхе — домашних животных голодная свора истребляет день за днем. В произошедшем местные винят ближайший утильзавод — за антисанитарию, и дачников — за безответственное отношение к питомцам, передает ОНТ.

Свора собак держит в жутком страхе деревни в радиусе 10 километров. Псы буквально рвут на части овец, коз, кур и даже собак.

Местный житель Игорь Хлопков разводит коз и овец. Свое хозяйство он укрепил до основания — не помогает. Сельчане заметили: жуткие нападения случаются только с восходом солнца или на закате.

Проблемой занялись местные власти, но пока — безуспешно. Они отправили заявку в охотхозяйство и ловцам из коммунальной службы.

— У нас уверенности такой нету, что это бродячие собаки. Возможно это и волки, но не знаем. В тоже время хозяин сам должен отвечать за свое подсобное хозяйство. Если ты держишь овец, коз, курей, ты должен содержать их в надлежащей охране. Собаки должны быть или закрывать в сарае. Чтобы сарай был закрыт на ночь, — рассказала управляющая делами Гончарского сельсовета Людмила Ермантович.

Сергей из соседней деревни — опытный охотник. Своими глазами видел тех самых собак, которые ловко распотрошили его курятник — 30 голов. Но даже ему несколько месяцев не удается взять свору на прицел. Говорит, собаки хитры, сильны и расчетливы, действуют, словно хорошо подготовленная диверсионная группа.

По словам охотника, следы своры приводят прямиком к местному предприятию по утилизации отходов животного происхождения.

Костный — так местные называют могильник частного утильзавода, он совсем рядом, по соседству. За высокий металлический забор свозят останки животных. Сельчане уверены: именно там и есть собачье логово. Руководство предприятия с обвинением не согласно.

— Это недоказуемо абсолютно, потому что объект огражден, соблюдаются все ветсанправила, и бездомных собак здесь не может быть. Выкопана траншея, куда захораниваются кости и присыпаются хлорной известью, которая априори не может дать ход, что собака может есть кость, присыпанную хлоркой. Ну, этого быть вообще не может, — сообщила помощник директора предприятия «Белсалттрэйд» Ольга Зайко.

Виновниками своих бед сельчане называют и местных дачников, которые бросают питомцев на произвол судьбы.

Работники Лидского ЖКХ намерены положить этому конец и поймать агрессивных собак. Однако рабочий день у ловцов не совпадает со временем атак.

Стая собак или волков терроризирует деревни Лидского района

Нападают только на восходе и закате.

Стая бездомных собак терроризирует несколько деревень Лидского района. Больше месяца сельчане живут в постоянном страхе — домашних животных голодная свора истребляет день за днем. В произошедшем местные винят ближайший утильзавод — за антисанитарию, и дачников — за безответственное отношение к питомцам, передает ОНТ.

Свора собак держит в жутком страхе деревни в радиусе 10 километров. Псы буквально рвут на части овец, коз, кур и даже собак.

Местный житель Игорь Хлопков разводит коз и овец. Свое хозяйство он укрепил до основания — не помогает. Сельчане заметили: жуткие нападения случаются только с восходом солнца или на закате.

Проблемой занялись местные власти, но пока — безуспешно. Они отправили заявку в охотхозяйство и ловцам из коммунальной службы.

— У нас уверенности такой нету, что это бродячие собаки. Возможно это и волки, но не знаем. В тоже время хозяин сам должен отвечать за свое подсобное хозяйство. Если ты держишь овец, коз, курей, ты должен содержать их в надлежащей охране. Собаки должны быть или закрывать в сарае. Чтобы сарай был закрыт на ночь, — рассказала управляющая делами Гончарского сельсовета Людмила Ермантович.

Сергей из соседней деревни — опытный охотник. Своими глазами видел тех самых собак, которые ловко распотрошили его курятник — 30 голов. Но даже ему несколько месяцев не удается взять свору на прицел. Говорит, собаки хитры, сильны и расчетливы, действуют, словно хорошо подготовленная диверсионная группа.

По словам охотника, следы своры приводят прямиком к местному предприятию по утилизации отходов животного происхождения.

Костный — так местные называют могильник частного утильзавода, он совсем рядом, по соседству. За высокий металлический забор свозят останки животных. Сельчане уверены: именно там и есть собачье логово. Руководство предприятия с обвинением не согласно.

— Это недоказуемо абсолютно, потому что объект огражден, соблюдаются все ветсанправила, и бездомных собак здесь не может быть. Выкопана траншея, куда захораниваются кости и присыпаются хлорной известью, которая априори не может дать ход, что собака может есть кость, присыпанную хлоркой. Ну, этого быть вообще не может, — сообщила помощник директора предприятия «Белсалттрэйд» Ольга Зайко.

Виновниками своих бед сельчане называют и местных дачников, которые бросают питомцев на произвол судьбы.

Работники Лидского ЖКХ намерены положить этому конец и поймать агрессивных собак. Однако рабочий день у ловцов не совпадает со временем атак.

— Мы перенесем график работы и выедем ранним утром в ближайшие дни для того, чтобы попробовать отловить этих безнадзорных животных. Либо сначала они будут обездвижены, эти животные, либо если будет агрессивное поведение, мы имеем полное право их отстреливать, — пообещала начальник дорожно-эксплуатационного производства лидского ЖКХ Светлана Белопетрович.

Пока же сельчане надеются лишь на себя и, чтобы сберечь свою живность, по-прежнему выходят на дежурства.

— Мы перенесем график работы и выедем ранним утром в ближайшие дни для того, чтобы попробовать отловить этих безнадзорных животных. Либо сначала они будут обездвижены, эти животные, либо если будет агрессивное поведение, мы имеем полное право их отстреливать, — пообещала начальник дорожно-эксплуатационного производства лидского ЖКХ Светлана Белопетрович.

Пока же сельчане надеются лишь на себя и, чтобы сберечь свою живность, по-прежнему выходят на дежурства.

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